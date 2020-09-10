Jorginho dispara contra VAR e elogia Coritiba

Crédito: Divulgação/Goiás

O técnico Jorginho saiu irritado do empate contra o Goiás. Mas se engana quem pensa que o alvo dele era o Coritiba. A raiva do treinador é o VAR, que na sua visão tem atrapalhado o futebol.‘Eu sou completamente contra o VAR. Perdeu a graça. O futebol para três minutos, você acaba dando quase dez de acréscimos, é lamentável isso estar acontecendo’, declarou.

Sobre a postura do Coxa, Jorginho acredita que poderia ter saído com os três pontos, mas a expulsão de Rodolfo Filemon atrapalhou o desempenho do time.

‘Fiquei muito feliz com aquilo que eu vi, mas diante de uma expulsão e um pênalti atrapalhou muito o que a gente imaginava no segundo tempo. Claro que a gente lamenta muito mesmo porque poderíamos ter saído com três pontos e um placar elástico da forma como jogamos no primeiro tempo’, analisou.