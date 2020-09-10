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futebol

Jorginho dispara contra VAR e elogia Coritiba

Treinador acredita que a expulsão de Rodolfo no primeiro tempo prejudicou o desempenho do time...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 22:17

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 22:17
Crédito: Divulgação/Goiás
O técnico Jorginho saiu irritado do empate contra o Goiás. Mas se engana quem pensa que o alvo dele era o Coritiba. A raiva do treinador é o VAR, que na sua visão tem atrapalhado o futebol.‘Eu sou completamente contra o VAR. Perdeu a graça. O futebol para três minutos, você acaba dando quase dez de acréscimos, é lamentável isso estar acontecendo’, declarou.
Sobre a postura do Coxa, Jorginho acredita que poderia ter saído com os três pontos, mas a expulsão de Rodolfo Filemon atrapalhou o desempenho do time.
‘Fiquei muito feliz com aquilo que eu vi, mas diante de uma expulsão e um pênalti atrapalhou muito o que a gente imaginava no segundo tempo. Claro que a gente lamenta muito mesmo porque poderíamos ter saído com três pontos e um placar elástico da forma como jogamos no primeiro tempo’, analisou.
Com 8 pontos conquistados, o Coritiba volta a campo no sábado para encarar o Athletico, na Arena da Baixada.

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