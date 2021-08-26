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futebol

Jorge se aproxima de estreia pelo Palmeiras: ‘Cada dia me sinto mais forte’

Lateral-esquerdo está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho sofrida em 2020
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Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 11:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Jorge foi contratado pelo Palmeiras e se apresentou no dia 27 de julho. O lateral está em fase final de recondicionamento físico, após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo em dezembro do ano passado. Há quase oito meses sem entrar em campo, o jogador se diz forte e ansioso por sua estreia pelo Verdão.– Desde que cheguei, fui bem recebido por todos. Importante para quando o atleta chega num clube novo. Estou me adaptando bem. Nesse mês, já estou sentindo diferença no trabalho. É dar continuidade na reta final de recuperação. Espero ajudar os companheiros o mais rápido. Cada dia me sinto mais forte e confiante. Ontem realizei um teste importante e fui feliz. É deixar na mão da comissão e começar a treinar com o grupo aos poucos – disse Jorge para a TV Palmeiras após o treinamento da última quarta-feira (25)..
– A ansiedade é grande! Não vejo a hora de estar em campo fazendo o que mais amo. Quando o atleta sai um mês de férias já fica na angústia de voltar… Já estou 8 meses. Tive paciência e sabedoria na recuperação. Minha família sempre ao lado – completou.Por fim, Jorge não escondeu a felicidade por estar de volta ao futebol brasileiro e vestindo a camisa do Palmeiras.
– Estou feliz demais por estar no Palmeiras, um grande clube. Aceitei o desafio de vir ao Brasil, ao Palmeiras, e agora é ter um pouco mais de paciência e focar na reta final da recuperação.
Ainda sem ter Jorge à disposição no Palmeiras, Abel Ferreira tem escalado Renan de forma improvisada no time titular ou o também recém-chegado Joaquín Piquerez.

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