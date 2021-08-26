Jorge se aproxima de estreia pelo Palmeiras: ‘Cada dia me sinto mais forte’

Jorge foi contratado pelo Palmeiras e se apresentou no dia 27 de julho. O lateral está em fase final de recondicionamento físico, após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo em dezembro do ano passado. Há quase oito meses sem entrar em campo, o jogador se diz forte e ansioso por sua estreia pelo Verdão.– Desde que cheguei, fui bem recebido por todos. Importante para quando o atleta chega num clube novo. Estou me adaptando bem. Nesse mês, já estou sentindo diferença no trabalho. É dar continuidade na reta final de recuperação. Espero ajudar os companheiros o mais rápido. Cada dia me sinto mais forte e confiante. Ontem realizei um teste importante e fui feliz. É deixar na mão da comissão e começar a treinar com o grupo aos poucos – disse Jorge para a TV Palmeiras após o treinamento da última quarta-feira (25)..