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Jorge Salgado revela queda na receita e crescimento da dívida do Vasco: '200 milhões contra'

Em entrevista coletiva, o presidente falou sobre a nova realidade do clube com a queda. Ele afirmou que precisará fazer cortes em todos setores do clube para adequar as finanças...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 16:12

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:12

Crédito: Jorge Salgado concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta para explicar o planejamento (Jorge Perci/ Vasco.com.br
Com o rebaixamento, o Vasco terá pela frente uma nova realidade na receita do clube, com uma queda brusca na receita e o aumento da dívida. Em coletiva de imprensa, o presidente Jorge Salgado, acompanhado de seus vice-presidentes e do executivo de futebol, Alexandre Pássaro, falou sobre o planejamento do Gigante da Colina para o próximo ciclo, que se inicia já na próxima semana com a estreia da equipe no Campeonato Carioca 2021.
> Confira como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro- Como vocês sabem o campeonato terminou ontem. Esperávamos ele terminar para termos mais certeza sobre o nosso futuro. Agora chegou o momento. Estamos adequando nosso orçamento, endividamento de 100 milhões e perda de 100 milhões, 200 milhões contra. Tudo vai ser encaminhado para uma solução. Os primeiros meses vão ser os mais difíceis, quando estaremos fazendo os ajustes - disse o presidente.
Além disso, o mandatário relembrou que o departamento jurídico do clube tenta reverter a situação e pediu a anulação da partida contra o Internacional. Durante o confronto, no primeiro gol Colorado, o VAR apresentou uma pane e o lance foi validado pelo árbitro de campo. O STJD recebeu da CBF os áudios e vídeos do equipamento e o clube carioca segue com o pedido alegando "erro de direito" e "impedimento incontestável".
- Em linhas gerais, vamos passar por um processo intenso de derrubar nossas despesas e aumentar nossas receitas. Por um ponto não permanecemos na primeira divisão. Vocês têm acompanhado o trabalho do nosso jurídico para reverter isso. Desde o primeiro momento trabalhamos, é difícil e estamos esperando resposta da CBF. Não é chorar no leite derramado, mas o nosso time não é inferior aos poucos melhores colocados. Era para terminar com 48, 50 pontos. Tivemos 18 intervenções de VAR contra. Dessas, pelo menos quatro nos prejudicaram. Então vamos aguardar. Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar - salientou.

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