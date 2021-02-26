Jorge Salgado revela queda na receita e crescimento da dívida do Vasco: '200 milhões contra'

Crédito: Jorge Salgado concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta para explicar o planejamento (Jorge Perci/ Vasco.com.br

Com o rebaixamento, o Vasco terá pela frente uma nova realidade na receita do clube, com uma queda brusca na receita e o aumento da dívida. Em coletiva de imprensa, o presidente Jorge Salgado, acompanhado de seus vice-presidentes e do executivo de futebol, Alexandre Pássaro, falou sobre o planejamento do Gigante da Colina para o próximo ciclo, que se inicia já na próxima semana com a estreia da equipe no Campeonato Carioca 2021.

> Confira como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro- Como vocês sabem o campeonato terminou ontem. Esperávamos ele terminar para termos mais certeza sobre o nosso futuro. Agora chegou o momento. Estamos adequando nosso orçamento, endividamento de 100 milhões e perda de 100 milhões, 200 milhões contra. Tudo vai ser encaminhado para uma solução. Os primeiros meses vão ser os mais difíceis, quando estaremos fazendo os ajustes - disse o presidente.

Além disso, o mandatário relembrou que o departamento jurídico do clube tenta reverter a situação e pediu a anulação da partida contra o Internacional. Durante o confronto, no primeiro gol Colorado, o VAR apresentou uma pane e o lance foi validado pelo árbitro de campo. O STJD recebeu da CBF os áudios e vídeos do equipamento e o clube carioca segue com o pedido alegando "erro de direito" e "impedimento incontestável".