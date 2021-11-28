Jorge Salgado pede desculpas pela temporada do Vasco: 'Terminamos o ano dando um vexame tremendo'

Após a derrota para o Londrina na rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco passou por novos constrangimentos. Além de jogadores novamente não falarem, a comunicação do clube com a torcida sofreu com dificuldades técnicas. O técnico interino, Fábio Cortez, não conseguiu conceder a entrevista coletiva. O presidente Jorge Salgado falou em pronunciamento picotado pela internet problemática. Sem permitir questionamentos de jornalistas, ele se desculpou com a torcida e admitiu o retumbante fracasso do futebol cruz-maltino.- Estou aqui falando com vocês, torcida do Vasco e telespectadores da Vasco TV. Realmente esse ano foi um desastre para o futebol do Vasco. Infelizmente. Quando começa o ano nós temos toda a possibilidade de realizar um bom trabalho, mas, no decorrer do ano, as coisas não foram dando certo e terminamos o ano dando um vexame tremendo, talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco do ponto de vista de futebol. Não vou falar de outras coisas, só de futebol. Pedir as minhas desculpas ao torcedor do Vasco e aos telespectadores da Vasco TV - afirmou o mandatário, olhando também para frente: