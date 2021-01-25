Jorge Salgado, novo presidente do Vasco, cria Diretoria de Integridade e nomeia o engenheiro Luís Aragão

Crédito: Jorge Salgado dará posse, nesta segunda, aos11 Vice-presidentes do Vasco da Gama (Rafael Ribeiro / Vasco

O novo presidente do Vasco, Jorge Salgado anunciou, em sua rede social, sua primeira medida como mandatário do Cruz-Maltino. O empresário criou a Diretoria de Integridade, um organismo independente, que procura garantir a governança, a transparência e lisura dos atos de sua administração. Para a pasta, ele nomeou o engenheiro: Luís Aragão, com experiência na área.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Cabe salientar que, na última sexta, Salgado foi empossado como presidente do Gigante da Colina, porém no sábado, o novo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, convocou um evento solene para esta segunda, às 19h, na sede Náutica da Lagoa, no intuito de rerratificar a posse do presidente e empossar os vice-presidentes administrativos. Em sua rede social, Jorge Salgado, também anunciou que apresentará na próxima semana um plano de gestão intitulado "Plano dos 100 dias", com o intuito de estabelecer uma série de atos nos seus primeiros dias como presidente. Uma das principais promessas é em relação ao pagamento dos salários atrasados (novembro, dezembro e 13º).

- Na Sessão Solene de hoje à noite darei posse aos nossos 11 Vice-presidentes. Semana que vem apresentaremos nosso plano para os primeiros 100 dias. Prioridades máximas: garantir o Vasco na Série A e iniciar a regularização dos salários atrasados. O Vasco tem jeito! SV - disse o novo presidente do Cruz-Maltino em sua rede social.

Confira a lista dos 11 vice-presidentes que serão empossados nesta noite