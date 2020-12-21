Jorge Salgado mantém segredo sobre VP de futebol do Vasco e admite conversa com Rodrigo Caetano

Foi como se a passagem de bastão tivesse sido feita - ou iniciada - oficialmente. Na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado esteve sentado ao lado do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, do segundo vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada, e do atual mandatário, Alexandre Campello, que fez um breve pronunciamento garantindo a eficiência no processo de transição antes de se retirar. Mas o futuro do Cruz-Maltino foi tratado. E o futebol do cruz-maltino pode voltar a ter Rodrigo Caetano como dirigente.- Conversei, sim, com o Rodrigo. Tive uma conversa com ele na semana passada. Ele já trabalhou aqui, é um profissional competente e que está no Internacional, que é um os maiores clubes, e que está nas primeiras posições. Conversei com ele sobre esse momento. Ainda não tinha a decisão judicial (última quinta-feira). Eu falei que estava esperando a decisão, ele falou que tinha outra proposta também. Estou aguardando a volta dele. É uma pessoa absolutamente competente e que conhece o Vasco - afirmou Salgado.