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Jorge Salgado mantém segredo sobre VP de futebol do Vasco e admite conversa com Rodrigo Caetano

Atualmente no Internacional, executivo foi procurado pelo agora presidente eleito do Cruz-Maltino. Parte da diretoria do próximo mandatário cruz-maltino está montada...
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Publicado em 

21 dez 2020 às 18:51

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:51

Crédito: Entrevista contou com dirigentes da atual e da próxima gestão do Vasco (Reprodução
Foi como se a passagem de bastão tivesse sido feita - ou iniciada - oficialmente. Na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado esteve sentado ao lado do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, do segundo vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada, e do atual mandatário, Alexandre Campello, que fez um breve pronunciamento garantindo a eficiência no processo de transição antes de se retirar. Mas o futuro do Cruz-Maltino foi tratado. E o futebol do cruz-maltino pode voltar a ter Rodrigo Caetano como dirigente.- Conversei, sim, com o Rodrigo. Tive uma conversa com ele na semana passada. Ele já trabalhou aqui, é um profissional competente e que está no Internacional, que é um os maiores clubes, e que está nas primeiras posições. Conversei com ele sobre esse momento. Ainda não tinha a decisão judicial (última quinta-feira). Eu falei que estava esperando a decisão, ele falou que tinha outra proposta também. Estou aguardando a volta dele. É uma pessoa absolutamente competente e que conhece o Vasco - afirmou Salgado.
Rodrigo Caetano tem futuro incerto no Inter, e o São Paulo é um clube ao qual o nome dele tem sido ligado. No Cruz-Maltino ele ficou entre 2009 e 2011 mais uma passagem em 2014.
Apesar do interesse no diretor executivo de futebol do Colorado, o Vasco conta com André Mazzuco para a função atualmente (sob contrato até o dia 31) e José Luis Moreira na vice-presidência da pasta enquanto Campello ainda for o mandatário. Este substituto ainda não foi definido.
- Com o Mazzuco eu ainda não tive contato. Estou começando a conversar com o José Luis. As primeiras referências do Mazzuco são positivas, de uma pessoa vem executando bem suas funções. O vice-presidente de futebol nós vamos declarar depois da posse - desconversou.
Além dos citados acima, foram confirmados outros vice-presidentes:​Vitor Roma - Marketing e novos negócios​José Mendonça - PatrimônioAdriano Mendes - Finanças e estratégiaHorácio Júnior - Responsabilidade social e históriaDanillo Bento - ComunicaçãoJosé Bulhões - Jurídico​Marcel Kaskus - Esportes Olímpicos e paralímpicos​Maurício Corrêa - Relações PúblicasRafael Cobo - Médico
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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