Jorge Salgado deve ter pacificidade no Deliberativo; confira os 150 novos conselheiros do Vasco

Crédito: Luiz Portilho

A decisão da Justiça de não validar a eleição do dia 7 gerou consequências quase automáticas, e em cadeia no Vasco: a primeira foi a validade do pleito do dia 14 de novembro. Desta forma, Jorge Salgado é o próximo presidente do clube. E uma vez que é aquela segunda votação a que vale, é a chapa encabeçada por Julio Brant é que completa o Conselho Deliberativo. Serão 150 membros com mais afinidades e divergências.O Deliberativo do Vasco é formado por 300 conselheiros, sendo 150 natos (beneméritos e grandes beneméritos) e 150 eleitos, que se renovam a cada triênio. Destes eleitos, 120 são integrantes da chapa vencedora e 30 da chapa que ficou em segundo lugar - se a eleição do dia 7 tivesse sido validada, Leven Siano e Jorge Salgado comporiam a casa.

O cenário que se desenha para os próximos três anos é de rara pacificidade na política vascaína, ao menos no que diz respeito à produção efetiva dos órgãos. Não significa falta de cobrança. Ideologicamente, porém, Salgado e Brant não travaram acusações um ao outro no processo eleitoral. Pelo contrário: tomaram até medidas judiciais, quando não em conjunto, alinhados.

Para completar, Salgado foi o escolhido para encabeçar uma aliança de seis correntes políticas com mais ou menos proximidades entre elas antes do processo eleitoral. Após a Era Eurico Miranda, ele voltou ao jogo político (foi derrotado na polêmica eleição de 1997) e tem bom trânsito também entre os conselheiros natos como ele.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Mais do que protocolar, o apoio do Conselho Deliberativo é importante para garantir estabilidade à gestão. Ao longo do mandato de Alexandre Campello, por exemplo, uma minguada base na casa quase resultou na abertura de processo de impeachment e até na renúncia do ainda presidente. Coube a Euriquinho, em sessão no ano passado, um discurso que virou o jogo - mesmo declarando "não ter carinho algum" pelo mandatário.

Confira os 150 novos membros eleitos do Conselho Deliberativo do Vasco:

Mais VascoAdriano Dias MendesBruno Iglesis Borges RodriguesCarlos Eduardo Amaral FonsecaCarlos Roberto Figueiredo OsorioClaudio Figueiredo CardosoDanillo Ferreira BentoEduardo Franklin Pires F. Coelho RuaEduardo Roberty Coutinho RodriguesEduardo Teixeira e BorgesFrancisco Konemberger MartinsGuilherme Antônio Briones de AzevedoHorácio Lopes Rodrigues JuniorJeferson Barreto LeãoJoão Marcos Gomes de AmorimJosé Eduardo Mendonça da SilvaLeandro de Matos CoutinhoLeandro Victor dos SantosLeonardo Teixeira Moreira SerafimLissandra Silva dos SantosLuis Alfredo Aragão da SilvaLuis Claudio Pinto TeixeiraLuis Paulo Salles AlvesMarcelo Augusto Camacho RochaMarcelo dos Santos MendesMauricio Corrêa RodriguesOrlando dos Santos Donin JuniorRodrigo Cezar do Espirito CastoldiRodrigo de Magalhães TinocoTanguy Cunha BaghdadiVitor de Medina Coeli RomaHenrique Fraga do NascimentoAna Claudia Duarte de AlemLuiz Felipe Fernandes CunhaJulio Césaar AbrahãoPaulo Sérgio Coelho Leiteo JuniorErivelton Moraes LazariniGustavo Barbosa Gomes MoreiraJoaquim Pedro de Vicente da S. SalgadoJosé Cândido Seabra Bulhões PedreiraRodrigo José Leal MartinsFernando A. Geada Soares JuniorWalter Pereira Torres NetoFabricio Olmo de AquinoRoberto Duque Estrada de SousaValdino de Azevedo JuniorRodrigo Pereira Sciani RosasGuilherme Hilario GuilarducciIngor Mendes CostaJosé Aniceto Moscoso QueirozJosé Mario Caldas OsorioSimão Pedro Salomão ArgoloDiego Marques da SilvaLeandro José FigueiredoAugusto César Marques da SilvaSérgio Simões CaldasJosé Carlos Caldas OsorioRafael Franca de PinaIvanildo de Almeida SilvaRyan Saad de SimasBelarmino Marcos da Costa C. RodriguesFabiano Magalhães SilvaJosé Roberto Saraiva Gomes da CostaRodrigo Simão XavierMarcel José KaskusLucas Boechat CaparelliDavid Moreira MourãoSilvio José FernandesJoée Aurelio Barbosa de MedeirosRogério Selva PinheiroFabio Vieira de QueirozMarco Antônio Dionisio AlvesFlavio Augusto da Silva LopesPaulo da Costa FerreiraPaulo Cesar Mahomed Alli JuniorRoberto Boson VallimAntonio Alexandre Ferreira CorreiaWagner Pereira Coutinho FilhoUlysses Marcelo Duarte MagalhãesManoel Cordeiro Silva FilhoCésar de Alencar SilvaGabriel Pinto Moreira de SáMauro Silva Ozorio FilhoJosé Antônio de AzevedoFrancisco Jose Antunes de AbreuVictor Hugo Vasconcellos C. de OliveiraMarcelo Figueiredo SeixasManuel Domingues de Jesus e PinhoCarlos Jose Lago VallegrosHenrique Peres MoroAlexandr Ladeira Pinho RodriguesJoão Batista Tostes dos SantosKhalil George de Mesquita DunaJosé Rodrigues PintoLeandro Dinis RochaVinicius Azevedo MotaOrlando Roberto Matias DiasJoão Marcelo Fernandes LucasLuiz Carlos LeandroIsac Roffe ZaguryMarcelo Simon da SilvaSérgio Jorge BarbozaFabio Nobrega de Souza ValenteMarcelo Pinto Bernardes SantosIsabel Cristina Silva AnastacioHelio Cezar DoninnomeRonaldo Figueiredo RibeiroRodrigo Lima BrandãoDaniel Louzada de SouzaMarco Antonio Azevedo MonsantoValeria Oliveira CostaJosé Mauricio Pimentel RasoLeonardo Figueiredo CardosoLeonardo Marazzo GarciaAdilson Alves Martins JuniorPaulo Sergio Santos RodriguesBruno Lanfredi Pinto da RochaFernando Moreira Tavares da SilvaWilliam Lammel e PinhoMarcio Nascimento SoaresCesar Augusto de Lemos Pacheco