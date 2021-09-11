Jorge ou Piquerez? Abel deve ter ‘dor de cabeça’ para escalar lateral contra o Flamengo

Pela primeira vez após a saída de Matías Viña, Abel Ferreira deve ter ‘dor de cabeça’ para escalar a lateral-esquerda do Palmeiras. Com Piquerez em ascensão e Jorge treinando sem restrições, o português terá de escolher um para compor o setor na partida contra o Flamengo.O uruguaio vive boa fase e, inclusive, serviu uma assistência na confronto diante da Bolívia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Pelo Verdão, esteve presente em quatro embates desde a sua chegada.Jorge, por sua vez, ainda não entrou em campo pelo Maior Campeão Nacional. Em processo de recondicionamento físico desde que assinou com o Alviverde, o lateral pode ter sua primeira oportunidade contra o Flamengo, equipe que o revelou.