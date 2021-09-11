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Jorge ou Piquerez? Abel deve ter ‘dor de cabeça’ para escalar lateral contra o Flamengo

Atletas foram contratados para disputar a posição deixada por Matías Viña, negociado com a Roma, da Itália
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Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 11:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Pela primeira vez após a saída de Matías Viña, Abel Ferreira deve ter ‘dor de cabeça’ para escalar a lateral-esquerda do Palmeiras. Com Piquerez em ascensão e Jorge treinando sem restrições, o português terá de escolher um para compor o setor na partida contra o Flamengo.O uruguaio vive boa fase e, inclusive, serviu uma assistência na confronto diante da Bolívia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Pelo Verdão, esteve presente em quatro embates desde a sua chegada.Jorge, por sua vez, ainda não entrou em campo pelo Maior Campeão Nacional. Em processo de recondicionamento físico desde que assinou com o Alviverde, o lateral pode ter sua primeira oportunidade contra o Flamengo, equipe que o revelou.
A opção por um dos atletas passará pelas intenções de Abel Ferreira na partida. O brasileiro tem como característica apoiar o ataque, construindo e buscando passes no meio-campo. Piquerez, por outro lado, é um jogador que aparece com mais frequência na área adversária.
A partida entre Palmeiras e Flamengo está marcada para o próximo domingo (12), às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

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