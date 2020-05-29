Jorge Jesus utiliza agasalho personalizado e brinca sobre função

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Durante o treino desta sexta-feira, Jorge Jesus utilizou um agasalho personalizado com JJ estampado no peito, as iniciais de seu nome, e brincou a respeito do traje, acompanhado de uma máscara com o escudo do Flamengo. O técnico foi ao seu Instagram para "esclarecer" a sua função.

- Fiquem tranquilos, não estou a treinar como guarda-redes, como goleiro! O Flamengo está bem servido na posição, não precisa de mais um - postou. Ver essa foto no Instagram Fiquem tranquilos, não estou a treinar como guarda-redes, como goleiro! O Flamengo está bem servido na posição, não precisa de mais um #flamengo #crf #naçãorubronegra #futebol #venceremosjuntos ... Stay calm, I'm not training as a goalkeeper. Flamengo is well served in position, does not need one more #football #soccer #wintogether Foto: Alexandre Vidal (CRF) Uma publicação compartilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus) em 29 de Mai, 2020 às 10:30 PDT Depois de retornar das paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o Flamengo está finalizando a sua segunda semana de treinamentos, sob o comando de Jorge Jesus. O português, junto ao elenco, assinou uma comunicado em que externa estar "seguro" e amparado aos protocolos de segurança e saúde adotados pelo clube.

Em nota divulgada na última sexta, o Flamengo voltou a defender a abertura parcial do Ninho do Urubu para treinamentos durante a pandemia da COVID-19. O clube usa como base uma análise feita do Decreto Municipal nº 47.282/2020 e entende que as atividades estão sendo feitas atendendo as normas de segurança da prefeitura. O Fla complementou afirmando esperar a retirada da proibição para treinamentos coletivos.

SOBRE A RENOVAÇÃO

As conversas pela renovação de Jesus seguem sem um acerto definitivo, porém, agora, com um outro obstáculo: os valores de premiações por título diante de um cenário de incerteza quanto à volta do futebol.

O Flamengo lida a situação com cautela, ciente de que o contrato do treinador expira no dia 19 de junho e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol (com a Inter de Milão).