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futebol

Jorge Jesus se irrita com Pedrinho em jogo do Benfica: 'Está sempre no chão'

Técnico dos Encarnados chama ex-jogador do Corinthians de 'passarinho', mas garante que atleta brasileiro será muito importante para o Benfica na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 15:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:05

Crédito: AFP; Divulgação / Benfica
O técnico Jorge Jesus, do Benfica, se irritou com o brasileiro Pedrinho na vitória dos Encarnados por 4 a 0 sobre o Estrela Amadora, na última terça-feira, nas oitavas de final da Taça de Portugal. Em determinado momento do jogo, o ex-comandante do Flamengo reclamou que o meia estava "caindo o tempo todo".
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Você (Pedrinho) é um passarinho? Está sempre no chão - disse Jorge Jesus ao atleta revelado pelo Corinthians.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
Após a partida, em entrevista coletiva, o Mister explicou a bronca no brasileiro, mas fez questão de exaltar o jogador dizendo que ele será importante para as Águias.
- Treinadores não dão puxões de orelhas nos jogadores. É um chavão, isso não existe. Os treinadores dão indicações aos jogadores para corrigir, animar, moralizar, isso sim. É aquilo que devem fazer. (O Pedrinho) é um jogador que não tem tido muito tempo de treino. Chegou após seis meses sem competição, teve Covid-19, lesões. Agora, que tem talento, ninguém tem dúvidas. Quando estiver bem fisicamente, vai ajudar-nos muito - disse Jesus.

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