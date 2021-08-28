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Jorge Jesus se esquiva de pergunta sobre David Luiz no Benfica

Míster não confirmou negociação com o zagueiro brasileiro, que também vem sendo especulado no Flamengo. Janela de transferência se encerra na terça-feira...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 13:25
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Jorge Jesus, técnico do Benfica, se esquivou da pergunta sobre uma possível negociação com o zagueiro David Luiz. Durante a coletiva de imprensa, o Míster afirmou que o defensor também era especulado em outras equipes e o futuro do brasileiro segue incerto.- David Luiz vem sendo especulado em vários clubes e eu só falo dos jogadores que estão no Benfica e que trabalham comigo. Ele trabalhou comigo há anos, conversamos, mas é só isso e nada mais.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O nome de David Luiz também vem sendo cotado no Flamengo. O veterano de 34 anos está sem clube desde que deixou o Arsenal ao final da última temporada. Nos últimos anos de Inglaterra, o zagueiro não conseguiu ter o sucesso que obteve no Chelsea.​​Em sua última temporada com a camisa dos Gunners, o defensor participou apenas de 30 partidas. O atleta também tem uma história construída no Benfica após uma passagem por cinco anos no clube de Lisboa, mas seu futuro segue incerto.

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