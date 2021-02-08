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Jorge Jesus se emociona ao falar sobre ter sido infectado com Covid-19: 'Não conseguia falar'

Ex-treinador do Flamengo fala sobre sintomas do coronavírus e se emociona em sua volta ao Benfica...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 20:26

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:26

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O treinador Jorge Jesus voltou hoje ao Benfica, e venceu o Famalicão por 2 a 0, com gols de Darwin Núñez e Otamendi. Em coletiva de imprensa após a vitória, o ex-comandante do Flamengo se emocionou ao falar sobre seus dias de quarentena após testar positivo para Covid-19.
Veja a tabela do Português- Fiz uns 200, 300 testes, sempre dei negativo. Nunca positivo. Mas comecei a ficar doente. É um caso raro, como aliás sou raro em tudo. Quando descobriram, já estava com falta de ar. Não conseguia falar. Vocês não têm noção do que é sofrer - disse Jorge Jesus.
Emocionado, Jorge Jesus continuou a falar sobre os impactos do Covid-19 no Benfica.
- O que aconteceu ao Benfica não tem nada a ver com técnica e tática. O Benfica foi contaminado durante 2 meses por uma doença que tirou força mental, união, fomos pagando a fatura - falou.
- No Benfica justifiquei todo o trabalho de seis anos com os títulos que ganhei e, nestes anos todos, não se põe em dúvida a minha qualidade. Todo mundo sabe qual é o meu valor como treinador, mas há coisas para as quais sou impotente. Não sou capaz de trabalhar e colocar a minha equipe a jogar tendo, durante dois meses, vários jogadores doentes em casa. E quando não ganhamos ainda fica pior, fica com outra doença, que é a falta de confiança - concluiu o treinador do Benfica.
O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Estoril, vice-líder da segunda divisão, pelo jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal.

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