Jorge Jesus se emociona ao falar sobre ter sido infectado com Covid-19: 'Não conseguia falar'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

O treinador Jorge Jesus voltou hoje ao Benfica, e venceu o Famalicão por 2 a 0, com gols de Darwin Núñez e Otamendi. Em coletiva de imprensa após a vitória, o ex-comandante do Flamengo se emocionou ao falar sobre seus dias de quarentena após testar positivo para Covid-19.

Veja a tabela do Português- Fiz uns 200, 300 testes, sempre dei negativo. Nunca positivo. Mas comecei a ficar doente. É um caso raro, como aliás sou raro em tudo. Quando descobriram, já estava com falta de ar. Não conseguia falar. Vocês não têm noção do que é sofrer - disse Jorge Jesus.

Emocionado, Jorge Jesus continuou a falar sobre os impactos do Covid-19 no Benfica.

- O que aconteceu ao Benfica não tem nada a ver com técnica e tática. O Benfica foi contaminado durante 2 meses por uma doença que tirou força mental, união, fomos pagando a fatura - falou.

- No Benfica justifiquei todo o trabalho de seis anos com os títulos que ganhei e, nestes anos todos, não se põe em dúvida a minha qualidade. Todo mundo sabe qual é o meu valor como treinador, mas há coisas para as quais sou impotente. Não sou capaz de trabalhar e colocar a minha equipe a jogar tendo, durante dois meses, vários jogadores doentes em casa. E quando não ganhamos ainda fica pior, fica com outra doença, que é a falta de confiança - concluiu o treinador do Benfica.