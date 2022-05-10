Jorge Jesus revela que trio do Flamengo 'sentiu' a final do Mundial: 'Não jogaram no nível deles'

Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, o técnico Jorge Jesus falou sobre a possibilidade de defender a Seleção Brasileira e sobre os treinadores brasileiros, mas também relembrou a passagem pelo Flamengo, clube pelo qual fez história entre 2019 e 2020. Um dos momentos marcantes foi a decisão do Mundial de Clubes, contra o Liverpool. Segundo o Mister, três nomes "sentiram" o peso da final.- Eu tive três jogadores que naquele jogo não jogaram no nível deles. Um dos quais tem muito carinho por mim, jantei com ele no hotel onde estou. Eu disse: "Gabi, tu naquela final não estiveste ao teu nível". Mais dois jogadores. Um deles foi o Gerson. A gente se calhar tinha ganho aquela final. Mas isso acontece. Eles sentiram muito aquela final. Esses meus três jogadores, que eram Gerson, Everton e Gabi. Não estiveram no limite deles, fez com que a gente não criasse mais momentos - comentou na entrevista que foi ao ar na segunda.E MAIS: Confira a classificação é as próximas rodadas do Brasileirão!Após vencer o Brasileirão e a Libertadores de 2019, o Flamengo foi ao Mundial de Clubes, passou pelo Al-Ahli e, na grande decisão, levou o jogo com o Liverpool para a prorrogação. O clube inglês acabou conquistando o título com gol de Roberto Firmino, aos nove minutos.