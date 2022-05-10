Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Jesus revela que trio do Flamengo 'sentiu' a final do Mundial: 'Não jogaram no nível deles'
futebol

Jorge Jesus revela que trio do Flamengo 'sentiu' a final do Mundial: 'Não jogaram no nível deles'

Ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus participou do programa "Bem, Amigos", do SporTV...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 13:44
Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, o técnico Jorge Jesus falou sobre a possibilidade de defender a Seleção Brasileira e sobre os treinadores brasileiros, mas também relembrou a passagem pelo Flamengo, clube pelo qual fez história entre 2019 e 2020. Um dos momentos marcantes foi a decisão do Mundial de Clubes, contra o Liverpool. Segundo o Mister, três nomes "sentiram" o peso da final.- Eu tive três jogadores que naquele jogo não jogaram no nível deles. Um dos quais tem muito carinho por mim, jantei com ele no hotel onde estou. Eu disse: "Gabi, tu naquela final não estiveste ao teu nível". Mais dois jogadores. Um deles foi o Gerson. A gente se calhar tinha ganho aquela final. Mas isso acontece. Eles sentiram muito aquela final. Esses meus três jogadores, que eram Gerson, Everton e Gabi. Não estiveram no limite deles, fez com que a gente não criasse mais momentos - comentou na entrevista que foi ao ar na segunda.E MAIS: Confira a classificação é as próximas rodadas do Brasileirão!Após vencer o Brasileirão e a Libertadores de 2019, o Flamengo foi ao Mundial de Clubes, passou pelo Al-Ahli e, na grande decisão, levou o jogo com o Liverpool para a prorrogação. O clube inglês acabou conquistando o título com gol de Roberto Firmino, aos nove minutos.
Após a derrota para o Liverpool, Jorge Jesus fez um pacto com os atletas para voltar ao Mundial em 2020, mas os caminhos do Mister e do elenco foram diferentes. Após conquistar a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Carioca, o Mister deixou o clube para assumir o comando do Benfica. A decisão do técnico, que renovou o vínculo um mês antes, foi impactada pela pandemia do coronavírus.
Crédito: GabigoleJorgeJesusduranteatividadedoFlamengo,noNinhodoUrubu(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados