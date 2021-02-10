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Jorge Jesus revela prioridade no Campeonato Português, mas admite: 'Sporting é o grande favorito'

Treinador se recuperou da Covid-19 e já comandou o Benfica na vitória sobre o Famalicão...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 15:15

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:15

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Recuperado da Covid-19, o treinador Jorge Jesus comandou o Benfica na vitória por 2 a 0 sobre o Famalicão. Agora, o próximo compromisso dos Encarnados é contra o Estoril, em partida válida pelo jogo do ida da semifinal da Taça de Portugal. Em coletiva de imprensa, Jesus projetou o duelo e revelou que, apesar da desvantagem de 11 pontos para o líder no Campeonato Nacional, a Primeira Liga é a prioridade do Benfica.+ Confira a tabela do Campeonato Português- O principal objetivo é o campeonato, depois temos vários em segundo: a nível nacional será a Taça de Portugal, e temos uma palavra a dizer na Liga Europa. Vamos começar agora a segunda volta, sabemos que temos muitos pontos em atraso, mas também temos a noção de que no futebol tudo pode mudar.
Atualmente, não é só do ponto de vista dos resultados, veja-se o que aconteceu ao Benfica (com o surto de Covid-19) também pode acontecer a outra equipe. Estamos preparados para o desafio, acreditando que ainda temos uma palavra a dizer.Sobre o Campeonato Nacional, Jesus admitiu que o favorito ao título é o rival Sporting.
- Não tenho dúvidas que o Sporting é o grande favorito. Isso de falarem no jogo a jogo é uma estratégia que eu respeito, mas eles são os principais favoritos, por mérito próprio. Além disso, têm uma vantagem em relação ao Benfica, FC Porto e SC Braga, que é o facto de só jogarem de semana a semana. Não se passa nada e preparam os jogos como querem. Nós não temos isso, e ainda bem que jogamos de dois em dois dias.

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