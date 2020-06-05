Jorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no Flamengo

Crédito: Reprodução/FlaTV

Ídolo da Nação e querido pelos jogadores e funcionários, Jorge Jesus está feliz no Flamengo e, segundo o próprio treinador, este foi o principal motivo para decidir pela permanência no clube da Gávea, renovando seu contrato até junho de 2021. Nesta sexta-feira, o "fico" do Mister foi oficializado pela direção do Fla.

- Se estou em um lugar que me faz feliz, esse é o fator número 1 da minha escolha. Estou à procura de felicidades desportivas e isso é o que me motiva - afirmou o Mister, à FlaTV, antes de relembrar das conquistas do ano passado:

- Hoje, felizmente, passado um ano, cada vez mais estamos nos tornando maiores também no campo desportivo. A Nação faz parte dessa grandiosidade. Não esqueço o carinho ao longo desse tempo todo, foi muito importante.E MAIS:'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um anoAté onde pode ir a iminente parceria entre Amazon e Flamengo?'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo PaesFla se livrou de água contaminada antes da decisão da LibertadoresPresidente revela que Jorge Jesus 'abriu mão de parte do aumento'Confira outras respostas do técnico Jorge Jesus, do Flamengo:

Decisão pela permanência no Flamengo:​"Eu neste momento, felizmente, posso escolher o que quiser para a minha carreira esportiva. Foi o que fiz ano passado e exatamente neste ano, continuar no Flamengo. Porque não pus à frente minha carreira financeira. Os meus contratos que eu tinha em Portugal não há comparações possíveis. Eu escolhi carreira esportiva. No primeiro ano, eu sabia o que ia acontecer porque sabia da qualidade do meu trabalho e dos jogadores do Flamengo. Agora, conheço melhor a estrutura, a paixão que os torcedores têm por mim."

Objetivos para a sequência do trabalho:​"As expectativas são sempre as melhores, em função daquilo que é a grandiosidade deste clube. Este clube trata de ser não só o maior melhor e maior do Brasil, mas também além das fronteiras. Nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, por a cereja no bolo, que ficou atravessado na garganta, que foi ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para poder estar na final do Mundial de Clubes, que foi um dos objetivos que não conseguimos. Mas acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos ganhar novamente a Libertadores."Ao lado do presidente Rodolfo Landim, do VP de Futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, Jorge Jesus assinou o vínculo com o Flamengo no Ninho do Urubu. Posicionados na sala de coletiva, os representantes do Rubro-Negro responderam perguntas da FlaTV. Confira abaixo as declarações dos dirigentes.Rodolfo Landim

"Chegada dele foi fundamental em todos sentidos. Já vínhamos com um processo de reformulação do elenco, com a sua chegada e de novos jogadores, sob seu comando, foi possível ter os grandes resultados que tivemos no ano passado. Daí a nossa enorme felicidade de estar aqui renovando o contrato até 2021."

"Firmamos o contrato até junho de 2021 e com a certeza que o teremos ao longo dessa temporada, que provavelmente se estenderá até janeiro, fevereiro. São as perspectivas que temos hoje. Vamos poder contar com o Mister, o que nos deixa muito tranquilo. Não só nós, da administração do clube, mas tenho certeza que a todos os jogadores, que estavam torcendo por isso, e, principalmente, toda Nação que estava esperando essa boa notícia."

Marcos Braz​"Esta renovação contratual passa também pela assertiva do clube no ano passado, em contratar o Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica. São pessoas maravilhosas, que trabalham muito no dia a dia. Evidente que o Jorge Jesus já era um técnico super campeão, veio aqui para o Brasil para mostrar seu trabalho com contundência. Estamos muito felizes. Quero reforçar aqui a posição do presidente, que diz que o Jorge também fez a parte dele, que pudéssemos chegar num denominador comum. O clube também fez esforço. Está todo mundo de parabéns."

Bruno Spindel