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Jorge Jesus responde se seria indicado a prêmio da Fifa se tivesse ficado no Flamengo: 'Era mais fácil'

Hoje no Benfica, o Mister respondeu que "sem dúvida nenhuma", Jurgen Klopp, do Liverpool, deve ser eleito o melhor treinador do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 12:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 12:28

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Os finalistas ao prêmio "The Best", da Fifa, foram os técnicos Jurgen Klopp, do Liverpool (ING), Hansi Flick, do Bayern de Munique (ALE), e Marcelo Bielsa, do Leeds United (ING). Questionado se, caso ficasse no Flamengo - clube o qual deixou para acertar com o Benfica (POR), em julho de 2019 -, teria sido lembrado na eleição, o Mister Jorge Jesus respondeu que "seria mais fácil".
- Se tivesse continuado neste momento... Era mais fácil. Apesar de no Brasil não ter terminado este ano nenhuma competição importante. Não dá para garantir. Esses prêmios dos treinadores são em função dos títulos que ganha internacionalmente. No Brasil, nem a Libertadores, nem a Sul-Americana foram decididas, penso que não é por aí que estaria incluído - afirmou neste sábado.

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