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futebol

Jorge Jesus quer levar lateral do River Plate para o Benfica

Gonzalo Montiel, lateral direito do clube argentino, desperta o interesse de grandes equipes da Europa. Portugueses buscam acordo com Millonarios...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 11:09
Crédito: Diego Haliasz / River Plate
O Benfica está interessada na contratação do lateral direito Gonzalo Montiel, do River Plate, segundo o jornalista Nicolo Schira. O atleta possui uma multa de rescisão contratual no valor de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), mas ambas as partes negociam um acordo.A equipe comandada por Jorge Jesus oferece uma proposta por um ano de empréstimo do atleta pagando 1,5 milhão de euro (R$ 9 milhões) com uma cláusula de compra obrigatória para 2022 no valor de 7,5 milhões de euros (R$ 45,5 milhões).
> Veja a tabela da Primeira Liga
No último mês de junho, o Valencia demonstrou interesse na contratação do lateral argentino, mas a negociação não avançou. O clube espahol teria que se desfazer de algumas peças do elenco para fazer caixa e reinvestir no mercado de transferências.
Montiel está com 24 anos e é um dos principais nomes do time de Marcelo Gallardo. O atleta tem contrato até dezembro de 2022 e deve buscar novos desafios na carreira. No entanto, o jogador está inscrito na Libertadores e próximo de dsputar as quartas de final contra o Atlético-MG.

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