Jorge Jesus pode alcançar dois feitos de técnicos históricos no Flamengo

Como o LANCE! trouxe na última semana, o questionamento a respeito de quem é o maior técnico da história do Flamengo está cada vez mais em voga, tendo em vista o sucesso e a permanência garantida de Jorge Jesus à frente da equipe rubro-negra. Se ele já está em "outro patamar", é difícil de assegurar por mais de 40 milhões de opiniões, mas o fato é que o Mister pode alcançar dois feitos de técnicos históricos no clube.

- As expectativas são sempre as melhores, em função daquilo que é a grandiosidade deste clube. Este clube trata de ser não só o maior melhor e maior do Brasil, mas também além das fronteiras. Nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, por a cereja no bolo, que ficou atravessado na garganta, que foi ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para poder estar na final do Mundial de Clubes, que foi um dos objetivos que não conseguimos. Mas acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos ganhar novamente a Libertadores.É claro que continua. #MisterFicou #Cincum pic.twitter.com/UWRLTQ0vF2— Flamengo (@Flamengo) June 5, 2020 Percebe-se que Jorge Jesus permanece no Fla muito por conta do desejo de seguir empilhando troféus, incluindo o de Mundial de Clubes, cujo vice em 2019 o deixou engasgado. Os rivais que se cuidem com um Jesus ainda mais sedente por conquistas e no trilho de ser o maior do clube, incontestavelmente.E MAIS:Vice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!'No Facebook, Libertadores reprisará goleada do Flamengo contra GrêmioJorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no FlamengoLandim revela que Jesus 'abriu mão de parte do aumento' e que não não há cláusula para propostas da Europa E MAIS: