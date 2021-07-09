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Jorge Jesus indica, e Benfica deve tentar novamente a contratação de Willian Arão, do Flamengo

Aos 29 anos, camisa 5 do Rubro-Negro é um dos alvos dos Encarnados para 2021/22...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 11:48
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Autor do gol do Flamengo na derrota da última quarta-feira, para o Atlético-MG, Willian Arão voltou a ser destaque no noticiário, porém, desta vez, por ter o seu nome ventilado no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, o clube encarnado viu Jorge Jesus indicá-lo para ser reforço na temporada 2021/22.Nesta sexta-feira, o jornal "A Bola" avança no interesse e informa que Arão é um opção caso Al Musrati, prioridade neste momento, não seja recrutado junto ao Braga, que pede 15 milhões de euros pelo volante líbio.
A publicação lembra que Arão tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2023 e que ele seria "sempre uma solução mais barata e imediata do que o Al Musrati". É dito ainda que Jesus aguarda um meio-campista de olho na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a iniciar no dia 3 ou 4 agosto.
Em julho de 2020, em entrevista ao LANCE!, Arão falou sobre a possibilidade de atuar com Jorge Jesus no Benfica, já que o Mister tentara a sua contratação na temporada passada. Ele avisou que estava focado no Fla:
- O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. É sinal de que está fazendo o seu trabalho bem feito ter o interesse de outros clubes. Mas, hoje, eu não tenho nada, minha cabeça está sempre focada 100% no Flamengo, e, além do mais, tenho contrato longo e estou muito feliz aqui. Receberia (proposta) com respeito, mas hoje minha cabeça está voltada para o Flamengo - falou o camisa 5, à época (veja a entrevista completa aqui).
+ Veja a tabela do Brasileirão
Segundo o L! apurou, o Flamengo ainda não recebeu uma oferta por Arão. Nem mesmo o estafe, que, por sua vez, está ciente da nova sondagem do Benfica. A multa rescisória do atleta de 29 anos está estipulada em 20 milhões de euros, mas o Rubro-Negro não se opõe a abrir negociações.

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