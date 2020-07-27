Jorge Jesus indica a contratação de Diego Alves para o Benfica, diz jornal

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Enquanto aguarda firmar negócios por jogadores pouco utilizados no elenco, o Flamengo vê o Benfica, através de indicações de Jorge Jesus, interessado em algumas de suas peças-chaves. A bola da vez é Diego Alves, de acordo com informações do jornal português "Record".

Segundo a publicação recente, o goleiro de 35 anos teve o nome citado por Jesus em uma reunião com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. O técnico ex-Flamengo tem confiança plena em Diego Alves, titular ao longo de toda a sua passagem vitoriosa no Brasil.

- Há várias posições que Jesus considera que precisam de levar uma injeção de qualidade: goleiro, zagueiro, lateral-direito, atacante e centroavante. O goleiro Diego Alves e o atacante Bruno Henrique são alguns deles. Gerson, também do Fla, era pretendido pelo treinador, mas o próprio jogador já veio a público dizer que pretende continuar no Mengão - diz trecho da publicação lusitana.

Léo Pereira e Willian Arão, outros já citados como interessantes para o Benfica visando a próxima temporada, já afirmaram, ao LANCE!, que não pensam em deixar o Flamengo neste momento.