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Jorge Jesus indica a contratação de Diego Alves para o Benfica, diz jornal

De acordo com o jornal 'Record', goleiro de 35 anos tem o nome estudado nos corredores do clube português; vínculo com o Flamengo expira em dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 17:45

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 17:45

Crédito: Divulgação
Enquanto aguarda firmar negócios por jogadores pouco utilizados no elenco, o Flamengo vê o Benfica, através de indicações de Jorge Jesus, interessado em algumas de suas peças-chaves. A bola da vez é Diego Alves, de acordo com informações do jornal português "Record".
Segundo a publicação recente, o goleiro de 35 anos teve o nome citado por Jesus em uma reunião com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. O técnico ex-Flamengo tem confiança plena em Diego Alves, titular ao longo de toda a sua passagem vitoriosa no Brasil.
- Há várias posições que Jesus considera que precisam de levar uma injeção de qualidade: goleiro, zagueiro, lateral-direito, atacante e centroavante. O goleiro Diego Alves e o atacante Bruno Henrique são alguns deles. Gerson, também do Fla, era pretendido pelo treinador, mas o próprio jogador já veio a público dizer que pretende continuar no Mengão - diz trecho da publicação lusitana.
Léo Pereira e Willian Arão, outros já citados como interessantes para o Benfica visando a próxima temporada, já afirmaram, ao LANCE!, que não pensam em deixar o Flamengo neste momento.
Por sua vez, Diego Alves já avisou, antes de seu nome ser ventilado no Benfica, que pretende renovar com o Fla. Contudo, o arqueiro, que tem o vínculo a expirar em dezembro, até agora, não está em tratativas avançadas para renovar com o Flamengo, que o contratou em meados de 2017.

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