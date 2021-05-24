Jorge Jesus garante permanência no Benfica por mais uma temporada

Após perder a Taça de Portugal para o Braga por 2 a 0, Jorge Jesus garantiu que irá permanecer como técnico do Benfica até o fim de seu contrato. O Míster assinou com os Encarnados até 2022 e se responsabiliza pelos maus resultados da equipe nesta temporada.- O culpado sou eu, pois escolho os jogadores. Sou o primeiro responsável. Tenho mais um ano de contrato e estamos nos preparando para a próxima temporada. Já estávamos antes do final desta. Saí do Benfica vencendo, saí do Flamengo vencendo... Não estou habituado a perder.