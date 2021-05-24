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futebol

Jorge Jesus garante permanência no Benfica por mais uma temporada

Míster terminou a campanha com os Encarnados sem levantar um troféu, mas se responsabiliza pos resultados negativos da equipe e busca reverter a má fase...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 09:06

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 09:06
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Após perder a Taça de Portugal para o Braga por 2 a 0, Jorge Jesus garantiu que irá permanecer como técnico do Benfica até o fim de seu contrato. O Míster assinou com os Encarnados até 2022 e se responsabiliza pelos maus resultados da equipe nesta temporada.- O culpado sou eu, pois escolho os jogadores. Sou o primeiro responsável. Tenho mais um ano de contrato e estamos nos preparando para a próxima temporada. Já estávamos antes do final desta. Saí do Benfica vencendo, saí do Flamengo vencendo... Não estou habituado a perder.
> Veja a tabela final da Primeira Liga
Além de sair derrotado da Taça de Portugal, as Águias já haviam perdido para o Braga na semifinal da Taça da Liga em que o Sporting sagrou-se campeão. Além disso, a equipe terminou a Primeira Liga apenas na 3ª colocação e não conseguiu chegar à fase de grupos da Champions League.
Jorge Jesus chegou ao Benfica com o aval do presidente Luís Felipe Vieira, mas contestado por parte da torcida. O mandatário também foi alvo de críticas de fãs na noite do último domingo após perder o torneio para a equipe de Carlos Carvalhal.

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