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Jorge Jesus está fragilizado no Benfica após perder clássico

Míster possui contrato com as Águias até o fim da temporada e ainda não houve conversas pela renovação contratual. Flamengo está sem técnico desde a saída de Renato Gaúcho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 10:14

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 10:14

Jorge Jesus está fragilizado no Benfica após a derrota no clássico contra o Sporting, segundo o jornal "A Bola". O clube reflete se irá oferecer uma renovação contratual ao Míster, que possui vínculo com os Encarnados até o fim da atual temporada.As informações não garantem nem que o treinador português cumpra seu contrato por completo e afirma que dezembro será um mês decisivo. Nesta quarta-feira, as Águias enfrentam o Dínamo Kiev e lutam pela classificação às oitavas de final da Champions League.
> Veja a tabela da Champions League
Neste mês, o Benfica também busca uma classificação para as semifinais da Taça da Liga e precisa da vitória por um placar maior do que 2 a 0 diante do Sporting da Covilhã. Além disso, Jorge Jesus enfrenta o Porto nas oitavas de final da Taça de Portugal.
Desde a saída de Luís Filipe VIeira, ex-presidente das Águias e responsável pelo retorno do técnico, o Míster tem perdido cada vez mais apoio. Os resultados estão abaixo do esperado, o futebol apresentado deixa a desejar e a relação com os torcedores é ruim.
O Flamengo, sem técnico desde a demissão de Renato Gaúcho, não fecha as portas para o retorno de Jorge Jesus. O português teve uma passagem marcante desde que chegou ao Rubro-Negro em 2019 e a equipe carioca está atenta a situação do profissional.
Crédito: JorgeJesusnãoviveumbommomentocomoBenfica(PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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