Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal

Rubro-negro está próximo de anunciar a chegada de Paulo Sousa, mas treinador do Benfica gostaria que o clube carioca tivesse mais paciência no mercado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 09:36

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 09:36

Jorge Jesus está chateado e desolado com os dirigentes do Flamengo, que decidiram não esperar por uma mudança na situação do atual técnico do Benfica e buscaram o acerto com Paulo Sousa. O Míster acreditava que Marcos Braz e Bruno Spindel poderiam aguardar até quinta-feira, quando as Águias encaram o Porto, para tomar uma decisão.Caso Jesus saia derrotado no confronto válido pelo Campeonato Português, os Encarnados se distanciam na briga pelo título e o comandante pode vir a ser demitido. Este fato novo deveria facilitar as negociações entre a equipe carioca e o treinador, uma vez que JJ estaria sem clube.
> Veja a tabela do Campeonato Português
No entanto, o acordo entre Flamengo e Paulo Sousa fecha as portas para um retorno breve de Jesus ao Rio de Janeiro. Ainda assim, o nome do atual comandante da Polônia ainda não foi anunciado e o presidente da federação já afirmou que recusou um pedido do próprio treinador pela rescisão contratual.
Apesar de ter classificado o Benfica para as oitavas de final da Champions League e ter colocado a equipe na semifinal da Taça da Liga, as Águias foram eliminadas da Taça de Portugal e já perderam um clássico contra o Sporting no Estádio da Luz pelo Campeonato Português.
Crédito: JorgeJesusestádesoladocomafaltadepaciênciadedirigentesdoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados