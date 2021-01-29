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futebol

Jorge Jesus é diagnosticado com Covid-19, diz Benfica

Técnico chegou a ter sete testes negativos para a doença nas últimas duas semanas, mas acabou sendo infectado pelo vírus e desfalcou o Benfica por uma infecção respiratória...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 21:24

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 21:24

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Na noite desta quinta-feira, o Benfica confirmou, por meio de uma nota em seu site oficial, que o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, testou positivo e foi diagnosticado com Covid-19, após cerca de sete testes negativos ao longo das últimas duas semanas.O clube português informou que o treinador fez um teste PCR nas últimas horas por conta da detecção de uma infecção respiratória, que o tirou do banco de reservas da partida do Benfica nesta quinta, pela Taça de Portugal, contra o Belenenses. Este teste, o último realizado, deu positivo.
Nos últimos dias, Jesus teve sintomas característicos da Covid-19 como febre, tosse e dificuldades respiratórias. O clube lusitano informou que o treinador já está em quarentena com o monitoramento do departamento médico do clube e que o seu estado é estável.

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