Jorge Jesus diz confiar em Everton e cutuca o futebol brasileiro

Everton Cebolinha chegou ao Benfica nesta temporada a pedido do técnico Jorge Jesus. No entanto, o brasileiro não tem conseguido alcançar o mesmo desempenho que mostra no Grêmio. O Míster pediu paciência com o atacante e cutucou alguns aspectos do futebol brasileiro.- Eu acredito no Everton tanto hoje como no dia que pedi a sua contratação. O nosso futebol, em termos táticos, é mais detalhista do que no Brasil. Lá é o talento do jogador que resolve. Por isso é que ele, Pedrinho e qualquer atacante brasileiro tem dificuldade na Europa, pois as equipes são mais fortes defensivamente, o que dificulta ações individuais.