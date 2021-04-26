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futebol

Jorge Jesus diz confiar em Everton e cutuca o futebol brasileiro

Atacante foi contratado do Grêmio nesta temporada, mas tem iniciado muitas partidas no banco de reservas. Míster afirmou que brasileiro precisa de adaptação...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:53
Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Everton Cebolinha chegou ao Benfica nesta temporada a pedido do técnico Jorge Jesus. No entanto, o brasileiro não tem conseguido alcançar o mesmo desempenho que mostra no Grêmio. O Míster pediu paciência com o atacante e cutucou alguns aspectos do futebol brasileiro.- Eu acredito no Everton tanto hoje como no dia que pedi a sua contratação. O nosso futebol, em termos táticos, é mais detalhista do que no Brasil. Lá é o talento do jogador que resolve. Por isso é que ele, Pedrinho e qualquer atacante brasileiro tem dificuldade na Europa, pois as equipes são mais fortes defensivamente, o que dificulta ações individuais.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Na atual temporada, Everton participou de 26 partidas do Campeonato Português, mas foi responsável por anotar apenas quatro gols, embora tenha contribuído com oito assistências, sendo um dos principais jogadores do torneio neste quesito.

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