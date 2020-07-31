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Jorge Jesus deve ser apresentado no Benfica na segunda-feira

Treinador já está acertou retorno ao clube português que deixou em 2015 e irá esperar o fim da Taça de Portugal que será jogada neste sábado para ser oficializado...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 11:43

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 11:43

Crédito: Instagram/João de Deus
O técnico Jorge Jesus será aprsentado como novo técnico do Benfica na segunda-feira, a partir das 13h (horário de Brasília), de acordo com informações do portal "O Jogo". O comandante assinou um acordo para dirigir o clube por três temporadas.
Embora já tenha sido anunciado como o futuro treinador, a oficialização só irá acontecer após o fim da temporada do futebol no país. Neste sábado, o Benfica enfrenta o Porto pela final da Taça de Portugal, às 16h45 (horário de Brasília), e o time será treinado por Nélson Veríssimo.
Jorge Jesus deixou as Águias em 2015 para treinar o Sporting e retorna após cinco anos. Em sua primeira passagem, o treinador conquistou três títulos do Campeonato Português, cinco troféus da Taça da Liga de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

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