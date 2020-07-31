Jorge Jesus deve ser apresentado no Benfica na segunda-feira

Crédito: Instagram/João de Deus

O técnico Jorge Jesus será aprsentado como novo técnico do Benfica na segunda-feira, a partir das 13h (horário de Brasília), de acordo com informações do portal "O Jogo". O comandante assinou um acordo para dirigir o clube por três temporadas.

Embora já tenha sido anunciado como o futuro treinador, a oficialização só irá acontecer após o fim da temporada do futebol no país. Neste sábado, o Benfica enfrenta o Porto pela final da Taça de Portugal, às 16h45 (horário de Brasília), e o time será treinado por Nélson Veríssimo.