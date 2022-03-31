Jorge Jesus assina contrato com Al-Nassr, segundo jornal português

Demitido do Benfica em dezembro, Jorge Jesus assinou contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, segundo o jornal "Record". O Míster receberá 10 milhões de euros por ano (R$ 53 milhões) e essa será sua segunda passagem pelo mundo árabe.Antes de dirigir o Flamengo, o técnico teve uma passagem pelo Al Hilal, também da Arábia Saudita. Com isso, JJ irá substituir Miguel Ángel Russo, ex-treinador do Boca Juniors e atual comandante do Al-Nassr, que ocupa apenas a 3ª colocação no Campeonato Saudita.

Após ser demitido do Benfica por conta dos maus resultados no Campeonato Português e da eliminação na Taça de Portugal, Jorge Jesus recebeu diversas sondagens de clubes brasileiros. No entanto, as conversas com Flamengo e Atlético-MG, principalmente, não progrediram.

Na última semana, o Míster já havia declarado que iria realizar um novo trabalho fora de Portugal. No novo clube, o comandante deverá ter a missão de fazer com que o Al-Nassr volta a conquistar o Campeonato Saudita que não vence desde 2019.