Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do Flamengo e diz: 'Minha mala está sempre pronta'

Ídolo, Jorge Jesus ainda tem um laço forte com a torcida do Flamengo, que fez questão de entoar o seu nome em forma de protesto contra Renato Gaúcho e a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, em pleno Maracanã. E o técnico do Benfica ouviu perguntas sobre a manifestação e respondeu a respeito de uma possível volta ao clube carioca, em recente entrevista coletiva:- O que é importante para mim é que sou o treinador do Benfica. Eu e o Benfica temos objetivos bem definidos, queremos conquistar títulos. Quero que a Águia (mascote do Benfica) voe alto. O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias. Mas se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí me dar carinho? Só se fosse insensível é que não ficava. Como não sou, é claro que são imagens que me tocam - disse Jesus, emendando: