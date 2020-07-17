Jorge Jesus acumula recordes e marcas históricas pelo Flamengo

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo parece que realmente chegou ao fim. A saída do treinador, que retornará ao Benfica, deverá ser anunciada ainda nessa sexta-feira. O português deixa o clube após um ano no comando, muitos títulos e diversos recordes.
O Números da Bola decidiu listar os feitos do técnico em sua passagem pela Gávea. Confira as marcas alcançadas por Jesus no Rubro-Negro:
JORGE JESUS NO FLAMENGO
57 jogos43 vitórias10 empates4 derrotas129 gols marcados pela equipe47 gols sofridosSaldo positivo de 82 gols
- Melhor aproveitamento de um técnico na história do Flamengo: 81,3%
- Segundo técnico com mais títulos oficiais na história do Flamengo: 5
Libertadores 2019Brasileiro 2019Supercopa do Brasil 2020Recopa Sul-Americana 2020Carioca 2020
- 1º técnico estrangeiro campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos- 1º técnico estrangeiro campeão do Carioca desde 1966
Recordes do Flamengo de Jesus no Brasileiro 2019:
- Maior pontuação no formato atual: 90 (70 em 28 jogos com Jesus)- Melhor ataque no formato atual: 86 (68 com Jesus)- Mais vitórias no formato atual: 28 (22 com Jesus)- Menos derrotas no formato atual: 4 (2 com Jesus)- Melhor aproveitamento da era dos pontos corridos: 78%- Maior invencibilidade do Flamengo em Brasileiros e a 5ª maior da história do campeonato: 24 (23 com Jesus)