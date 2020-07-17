Jorge Jesus acumula recordes e marcas históricas pelo Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo parece que realmente chegou ao fim. A saída do treinador, que retornará ao Benfica, deverá ser anunciada ainda nessa sexta-feira. O português deixa o clube após um ano no comando, muitos títulos e diversos recordes.

O Números da Bola decidiu listar os feitos do técnico em sua passagem pela Gávea. Confira as marcas alcançadas por Jesus no Rubro-Negro:

JORGE JESUS NO FLAMENGO

57 jogos43 vitórias10 empates4 derrotas129 gols marcados pela equipe47 gols sofridosSaldo positivo de 82 gols

- Melhor aproveitamento de um técnico na história do Flamengo: 81,3%

- Segundo técnico com mais títulos oficiais na história do Flamengo: 5

Libertadores 2019Brasileiro 2019Supercopa do Brasil 2020Recopa Sul-Americana 2020Carioca 2020

- 1º técnico estrangeiro campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos- 1º técnico estrangeiro campeão do Carioca desde 1966

Recordes do Flamengo de Jesus no Brasileiro 2019: