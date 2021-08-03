Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge e Borja aparecem no BID e estão liberados para jogar pelo Palmeiras

Atacante colombiano, no entanto, está a caminho do Grêmio por empréstimo...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras registrou, na última segunda-feira (02), o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Borja no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, os jogadores que chegaram ao clube durante o mês de julho estão liberados para aturarem pelo Maior Campeão Nacional.
Santos confirma venda de atacante, Felipe Melo recebe convite da Turquia, City pressiona por meia… O Dia do Mercado
Os atletas ainda não estavam à disposição de Abel Ferreira, pois haviam chegado ao clube antes da abertura da janela internacional de transferências, que aconteceu no último domingo (01). Assim, suas situações puderam ser regularizadas.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras aguarda ainda as regularizações de Matheus Fernandes e Joaquín Piquerez, que devem acontecer nas próximas horas ou, no mais tardar, nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados