Jorge e Borja aparecem no BID e estão liberados para jogar pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras registrou, na última segunda-feira (02), o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Borja no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, os jogadores que chegaram ao clube durante o mês de julho estão liberados para aturarem pelo Maior Campeão Nacional.

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Os atletas ainda não estavam à disposição de Abel Ferreira, pois haviam chegado ao clube antes da abertura da janela internacional de transferências, que aconteceu no último domingo (01). Assim, suas situações puderam ser regularizadas.

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