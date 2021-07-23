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futebol

Jorge chega ao Brasil para assinar com o Palmeiras

Verdão tem negociação encaminhada para contratar lateral-esquerdo do Mônaco em definitivo e sem custos...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 18:00
Crédito: BULENT KILIC / AFP
O lateral-esquerdo Jorge, do Mônaco, desembarcou no Brasil nessa sexta-feira (23) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras. A informação foi inicialmente publicada pelo repórter Venê Casagrande.
Besuntados, Goku, Correios… Abertura das Olimpíadas bomba com memes e comentários irreverentes na web
As conversas evoluíram nos últimos dias e, segundo noticiado pelos repórteres Jorge Nicola e André Galvão e confirmado pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA, o jogador deve assinar até 2025 com o Verdão sem custos. Assim, o Mônaco abriria mão do contrato até a metade de 2022 e manteria uma porcentagem dos direitos do jogador, pensando em uma possível venda futura e confiando no bom desempenho de Jorge pelo Palmeiras.
Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no clube carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, o lateral foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. O rival paulista tentou a sua permanência, mas não houve acordo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEle não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. A previsão era entre seis e sete meses de recuperação, mas o lateral já começou a trabalhar com bola no quinto mês.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A chegada de Jorge ao Palmeiras deve acontecer simultaneamente à saída de Matías Viña. O lateral uruguaio titular de Abel Ferreira tem acerto encaminhado com a Roma, da Itália.

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