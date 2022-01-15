Jorge Braga explica frase ‘ciclo que se encerra’ e nega saída do Botafogo

Ele fica! Nesta sexta-feira, o CEO Jorge Braga deu um parecer de saída ao falar ‘um ciclo que se encerra’ em entrevista à BotafogoTv. Na manhã deste sábado, o CEO explicou a frase que deixou dúvida na torcida alvinegra.> Empréstimo-ponte de R$ 50 milhões e ajustes finais: os próximos passos do Botafogo com a SAF

- Bom dia, torcida gloriosa. Passo aqui rapidamente nessa manhã de sábado para falar com vocês. Ontem, em meu depoimento feliz e emocionado, após a aprovação da Assembleia Geral, comentei sobre um ciclo que se encerra. De fato, é o fim de uma gestão amadora e o início de uma nova era profissional, de novos horizontes, mudança de mentalidade e estrutura para o Botafogo - explicou o CEO.

Jorge Braga foi um dos personagens do Botafogo na venda dos ativos da SAF para John Textor. O CEO chegou ao clube em março de 2021 e foi fundamental para a organização do clube. No recado informado nesta manhã, Jorge disse que segue no Alvinegro.

- Sigo empenhado para trabalhar com afinco nesse importante período de transição se o Presidente Durcesio e o John Textor assim entenderem. Grande abraço a todos e bom sábado! - completou.