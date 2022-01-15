Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Braga explica frase ‘ciclo que se encerra’ e nega saída do Botafogo

Em entrevista nesta sexta-feira na BotafogoTv, CEO do Alvinegro deu a entender que estava de saída do clube e preocupou a torcida
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 11:55

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 11:55

Ele fica! Nesta sexta-feira, o CEO Jorge Braga deu um parecer de saída ao falar ‘um ciclo que se encerra’ em entrevista à BotafogoTv. Na manhã deste sábado, o CEO explicou a frase que deixou dúvida na torcida alvinegra.> Empréstimo-ponte de R$ 50 milhões e ajustes finais: os próximos passos do Botafogo com a SAF
- Bom dia, torcida gloriosa. Passo aqui rapidamente nessa manhã de sábado para falar com vocês. Ontem, em meu depoimento feliz e emocionado, após a aprovação da Assembleia Geral, comentei sobre um ciclo que se encerra. De fato, é o fim de uma gestão amadora e o início de uma nova era profissional, de novos horizontes, mudança de mentalidade e estrutura para o Botafogo - explicou o CEO.
Jorge Braga foi um dos personagens do Botafogo na venda dos ativos da SAF para John Textor. O CEO chegou ao clube em março de 2021 e foi fundamental para a organização do clube. No recado informado nesta manhã, Jorge disse que segue no Alvinegro.
- Sigo empenhado para trabalhar com afinco nesse importante período de transição se o Presidente Durcesio e o John Textor assim entenderem. Grande abraço a todos e bom sábado! - completou.
Crédito: JorgeBragaseguenoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados