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  • Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'
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Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'

CEO valoriza força da torcida no programa "Camisa 7" e novo modelo de futebol vivido pelo Botafogo após a chegada de John Textor...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 14:24
O Botafogo está em lua de mel com a torcida. O plano "Camisa 7" está em plena ascensão: desde quarta-feira, o clube ganhou mais de 3.000 mil sócios-torcedores. Em boa fase dentro e fora de campo, o Alvinegro tenta aproveitar o bom momento para não deixar o embalo parar.+ Com maratona de jogos em maio, Botafogo pode entrosar de vez e engatar na temporada
Jorge Braga, CEO do Alvinegro, destacou a força da torcida desde a compra da SAF por John Textor. O sócio-torcedor está nos planos do executivo, que coloca uma meta de crescer ainda mais até o fim do ano.
– Não tenho dúvida de que o nosso programa de sócio-torcedor pode, muito rapidamente, chegar a 1% do total de torcedores do Botafogo. Estamos falando de 40, 45 mil sócios-torcedores. E estamos acionando a autoestima dos apoiadores, a visão do projeto e a reinvenção do futebol do clube, que no limite é a saída para o futebol brasileiro - afirmou.
O Botafogo enfrenta o Juventude às 11h deste domingo no Estádio Nilton Santos pela 4ª rodada do Brasileirão. Os ingressos para a torcida do Glorioso estão esgotados.
Crédito: JorgeBragaéoCEOdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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