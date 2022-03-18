Jorge Braga comemora um ano como CEO do Botafogo: 'Feliz por fazer parte de tudo isso'

Jorge Braga completou um ano de Botafogo nesta quinta-feira. O executivo chegou ao clube no dia 17 de março de 2021 e, desde então, foi uma importante figura na reconstrução do clube fora de campo.+ Após situações encaminhadas, Botafogo ainda quer lateral-esquerdo e meia para o Brasileirão

Contratado pelo presidente Durcesio Mello, que tinha essa como uma das promessas durante a campanha eleitoral, o CEO foi primordial para acordos financeiros, equalização de dívidas e a venda da SAF para John Textor. Nas redes sociais, ele comemorou o primeiro aniversário no Botafogo.

- Hoje completa um ano desde que comecei a minha trajetória como CEO do Botafogo . No retrovisor, a certeza de que todas as realizações só foram possíveis pelos gestos de confiança da torcida desde o primeiro dia. Bate um orgulho grande saber que o Botafogo está “na estrada dos louros” e feliz por fazer parte de tudo isso, com muita vontade de tornar o nosso clube forte e vencedor. Sou um “escolhido” que só tem a agradecer por essa oportunidade. Vamos, BOTAFOGO! - escreveu.

Apesar de ainda não ter sido anunciado, o próprio Jorge Braga já se intitulou como CEO da SAF em uma rede social. A tendência é que ele permaneça no Botafogo mesmo com a chegada de John Textor.