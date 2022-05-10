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Jorge Braga admite que expectativas do Botafogo aumentaram, mas ressalta confiança no projeto

CEO afirma que projeto desenvolvido pela SAF é pensado a médio/longo prazo, mas que tranquilidade para fazê-lo só aparece a partir de bons resultados no curto prazo...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:11
Projeto e sucesso. Essas são duas palavras que rondam o dia a dia do Botafogo na nova realidade de SAF desde a compra de John Textor. O projeto por tudo que o clube quer construir e o sucesso pela natural pressão na busca por resultados.+ Botafogo fecha a renovação de Kanu até 2025
Jorge Braga, CEO do Alvinegro, reconhece o cenário. No Glorioso desde a gestão antiga, ainda antes da chegada do norte-americano, o executivo reafirma que o processo é pensado para o futuro, mas que apenas os resultados do presente podem dar a sustentação necessária para fazê-lo.
O executivo, inclusive, cita uma declaração de Luís Castro para dar um exemplo da ideia que quer passar no cenário atual do Botafogo. O clube passa por um momento de reestruturação e Jorge é um dos principais nomes nas questões extracampo.
+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores
– Temos um projeto com visão de médio e longo prazo. Mas entendemos as pressões de curto prazo, porque somos reféns dos resultados em campo. Nós elevamos muito as expectativas dos torcedores também na frente dos serviços que vamos oferecer e temos que honrar com excelência. O Luís Castro, nosso técnico, tem uma frase: "Para ter sucesso no futebol é fácil. Basta ter tempo. Mas é o sucesso que te compra tempo" - afirmou.
Crédito: JorgeBragacomLuísCastro,técnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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