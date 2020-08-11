Jordi Guerrero, auxiliar de Dome, explica escolha e principal função no Flamengo: 'Bola parada'

A nova comissão técnica iniciou a trajetória pelo Flamengo com o pé esquerdo. Domènec Torrent viu a sua equipe ser derrotada nas estreias, sua e pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana. Agora, com a chance de contar com Jordi Guerrero - caso seja regularizado a tempo - ao seu lado, buscará triunfar diante do Atlético-GO, nesta quarta, às 20h30, fora de casa.

E, pouco antes de embarcar junto à delegação para Goiânia, Jordi Guerrero explicou como se deu a escolha pelo Flamengo e também a respeito de sua principal função como auxiliar do Dome: a bola parada.

- Vim para ajudar o clube como segundo treinador. Sou encarregado, mais especificamente, das jogadas com bola parada. Estava trabalhando como profissional na Segunda Divisão em Girona. Depois de dois playoffs, subimos para a Primeira. Fiquei um ano na elite com o Girona e depois fui para o Sevilla, passei rapidamente pelo Espanyol e, agora, aqui no Flamengo. É ótimo estar aqui - disse, em entrevista à "FlaTV", completando:

- Quando você que é o Dome ao telefone, já sabe que é algo. Quando olhei, já se acenderam todas as luzes, todos os alarmes. Não precisou insistir nada para que eu viesse. Falou: "Olha, tem isso". Eu respondi: "Beleza, quando a gente vai?". Ele disse: "Bom, ainda não está fechado, mas tem possibilidades. Você está interessado?". E eu respondi: "Claro, como não vai me interessar? É um dos melhores times do mundo". Para um profissional é um momento de alegria... Vir para um time desses é para poucos. E, quando é profissional e aparece um nome como o Flamengo, é uma oferta irrecusável. Não pode especular, dizer "vou pensar", logo sai: "sim, eu vou". E aqui estamos.