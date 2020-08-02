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Jordi consegue liminar na Justiça do Trabalho e rescinde com o Vasco

Goleiro reserva teve o pedido de rescisão contratual negado em primeira instância, mas recorreu e conseguiu decisão favorável no Tribunal Regional do Trabalho do Rio...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 13:46

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:46

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
O goleiro Jordi não é mais jogador do Vasco da Gama. O atleta obteve liminar na Segunda Instância da Justiça do Trabalho do Rio, que determina a rescisão contratual com o clube. A decisão foi proferida pela desembargadora Marise Costa Rodrigues. O atleta usou como fundamento para o pedido uma dívida que ultrapassa um milhão de reais, decorrente de obrigações trabalhistas não cumpridas. A informação é do portal "Esporte News Mundo", confirmada pelo LANCE!
Jordi alegou não recolhimento do FGTS desde 2017, não quitação de parcela do 13º salário e férias do mesmo ano, além do não pagamento de premiação de 2019 e dos salários e férias de 2020;
A magistrada entendeu que o jogador poderia sofrer prejuízos na carreira pela perda de eventuais contratos com outros clubes. Mesmo treinando normalmente com o elenco vascaíno, ele já teria propostas de Portugal e outro clube da Série A.
O Cruz-Maltino pode recorrer da decisão no colegiado do TRT ou ao TST, em Brasília. A ação teve início no dia 24 de julho, masa rescisão indireta não foi aceita na 38ª Vara do Trabalho. Com isso, os advogados do goleiro recorreram à instância superior.
Aos 26 anos, Jordi foi revelado nas categorias de base de São Januário e fez a estreia no profissional em 2014. No ano passado, teve uma temporada de destaque, quando foi emprestado ao CSA. A pedido do então técnico Abel Braga, retornou ao Vasco no início da atual temporada. O contrato dele com o clube tinha término previsto para 30 de junho de 2021.

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