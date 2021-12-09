Jonathan se despede do Botafogo em carta: 'O lugar do Fogão é brigando pelas primeiras posições da Série A'

Apesar do título da Série B do Brasileirão, o Botafogo pretende fazer mudanças no elenco para a próxima temporada. Uma delas passa por Jonathan Lemos, que não vai ficar no Alvinegro em 2022. Nas redes sociais, o lateral-direito divulgou uma carta de despedida do clube.+ Presidente diz que Museu Botafogo já foi completamente pago via lei de incentivo à cultura

O defensor foi avisado que não ficaria após uma reunião entre os empresários com Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, como o LANCE! havia noticiado.

Na carta, o lateral-direito lamentou uma lesão sofrida ainda no Campeonato Carioca que o deixou longe dos gramados durante boa parte da temporada, mas garantiu que sente gratidão pelo clube e que deixa o Alvinegro pela porta da frente.CARTA DE JONATHAN:

"Quando eu era criança sonhava em jogar em belos estádios e vestir as camisas de grandes clubes. Hoje, com 29 anos, me sinto realizado por ter atuado nos principais gramados do futebol brasileiro e por ter defendido equipes de peso do nosso futebol. O último deles: o Botafogo de Futebol e Regatas.

Não permanecerei no Fogão em 2022, mas o sentimento que fica é de gratidão e, certamente, de portas abertas deixadas no clube. Infelizmente, uma lesão não permitiu que atuasse em mais jogos, porém, nas 17 partidas que participei com o manto alvinegro procurei dar o meu melhor, sempre com muita raça e em prol do coletivo e não pensando no individual.

As contusões são situações que fazem parte da rotina de qualquer atleta e quero agradecer o apoio que a nação botafoguense sempre deu para mim. Foram inúmeras mensagens de carinho, desejando plena recuperação e que me motivaram para voltar 100% e ajudar o clube na reta final da temporada. Pude comemorar no Botafogo o meu quarto acesso à Série A e o meu segundo título da segundona nacional.

Fui muito feliz em atuar pelo Botafogo, pois possui uma torcida apaixonada e vocês podem ter certeza que continuarei torcendo pelo sucesso do clube na próxima temporada. Aliás, o lugar do Fogão é brigando pelas primeiras posições da Série A. Com todos os envolvidos unidos, tenho convicção que o clube conseguirá brigar por coisas grandes no Brasileirão.

Além da torcida, gostaria de deixar o meu agradecimento a todo o staff, comissão técnica e, claro, para o elenco. Formamos no Botafogo nesta temporada um grupo muito unido. Tivemos adversidades no começo do ano com uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Porém, nos fechamos e buscamos os grandes objetivos do clube na temporada, que foram o acesso e o título da Série B.

Seguirei minha trajetória. Ultrapassei recentemente a marca de 250 jogos como profissional e buscarei fazer um grande ano em 2022. O futebol só tem espaço para os vencedores e estou muito focado em continuar escrevendo uma história de conquistas. Que venha o próximo desafio."