Jonathan exalta felicidade em retorno ao Botafogo: 'Estou num clube de Série A'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Lar doce lar! Jonathan está de volta ao Botafogo. O lateral-esquerdo foi apresentado pelo clube de General Severiano na tarde desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, ele não escondeu a felicidade de defender a camisa do time que o revelou novamente.

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- Estou muito feliz de estar feliz de voltar à minha casa. Prometo dar tudo de mim dentro de campo e ajudar meus companheiros. Só agradecer pela confiança no meu trabalho. Já vi que o Enderson cobra bastante os jogadores e se dedica dentro de campo - afirmou.O defensor chega por empréstimo de um ano junto ao Almería-ESP, clube que o Botafogo negociou o jogador há dois anos. Jonathan afirmou que o projeto apresentado pelo Alvinegro foi um dos motivos do retorno, apesar da disputa na Série B do Brasileirão.

- Realmente estou num clube de Série A, Freeland conversou com meu empresário, passou o projeto e eu achei muito interessante estar de volta à minha casa. O torcedor alvinegro pode esperar que eu vou dedicar ao máximo para que a gente retorne à primeira divisão. A proposta me agradou muito, eu quero me dedicar e fazer de tudo para ajudar o clube - garantiu.MAIS DECLARAÇÕES DE JONATHAN

Relação com o Botafogo- Eu acompanhava o Botafogo pelas redes sociais, via os jogos, até postava foto acompanhando os jogos. Tenho certeza que vamos subir para a primeira divisão novamente.