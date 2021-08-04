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futebol

Jonathan exalta felicidade em retorno ao Botafogo: 'Estou num clube de Série A'

Lateral-esquerdo foi apresentado pelo Alvinegro após retornar junto ao Almería-ESP, destacou alegria e afirmou que o objetivo do clube é retornar à Série A do Brasileirão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 20:22
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Lar doce lar! Jonathan está de volta ao Botafogo. O lateral-esquerdo foi apresentado pelo clube de General Severiano na tarde desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, ele não escondeu a felicidade de defender a camisa do time que o revelou novamente.
+ Irregularidade e poucos jogos: saiba como Jonathan chega ao Botafogo após dois anos na Espanha
- Estou muito feliz de estar feliz de voltar à minha casa. Prometo dar tudo de mim dentro de campo e ajudar meus companheiros. Só agradecer pela confiança no meu trabalho. Já vi que o Enderson cobra bastante os jogadores e se dedica dentro de campo - afirmou.O defensor chega por empréstimo de um ano junto ao Almería-ESP, clube que o Botafogo negociou o jogador há dois anos. Jonathan afirmou que o projeto apresentado pelo Alvinegro foi um dos motivos do retorno, apesar da disputa na Série B do Brasileirão.
- Realmente estou num clube de Série A, Freeland conversou com meu empresário, passou o projeto e eu achei muito interessante estar de volta à minha casa. O torcedor alvinegro pode esperar que eu vou dedicar ao máximo para que a gente retorne à primeira divisão. A proposta me agradou muito, eu quero me dedicar e fazer de tudo para ajudar o clube - garantiu.MAIS DECLARAÇÕES DE JONATHAN
Relação com o Botafogo- Eu acompanhava o Botafogo pelas redes sociais, via os jogos, até postava foto acompanhando os jogos. Tenho certeza que vamos subir para a primeira divisão novamente.
Parte física- Fiquei dois meses meses parado e eu preciso ganhar forma física novamente, o preparador físico já está em cima disso. Quatro dias, uma semana eu já estou bem para ajudar o Botafogo dentro de campo.

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