Jonatan Gómez fala sobre a briga pela sobrevivência na Série A

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O alerta de preocupação está ligado no Sport. Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Leão despencou na classificação e voltou a se aproximar da temida zona de rebaixamento.Dentro do elenco, a preocupação é grande com a luta pela permanência e os atletas querem uma reação o quanto antes.

‘A parte psicológica tem que estar em cima. É o final do campeonato. A gente sabe que se jogam muitas coisas. A gente tem que permanecer na Série A. É obrigação. A gente tem quer estar 100% bem para dar o melhor e levar o time adiante’, afirmou na coletiva.