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Jonatan Gómez fala sobre a briga pela sobrevivência na Série A

Na visão do meio-campista, o Leão tem obrigação de permanecer na elite nacional...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 17:04

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:04

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O alerta de preocupação está ligado no Sport. Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Leão despencou na classificação e voltou a se aproximar da temida zona de rebaixamento.Dentro do elenco, a preocupação é grande com a luta pela permanência e os atletas querem uma reação o quanto antes.
‘A parte psicológica tem que estar em cima. É o final do campeonato. A gente sabe que se jogam muitas coisas. A gente tem que permanecer na Série A. É obrigação. A gente tem quer estar 100% bem para dar o melhor e levar o time adiante’, afirmou na coletiva.
Após 22 partidas, o Sport está na 16ª colocação, primeiro time fora do Z-4, com 25 pontos, um a mais que o Vasco da Gama.

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