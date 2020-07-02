Joílson destaca surpresa na classificação da Chape e clima diferente para retorno do estadual

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Antes da pausa do Catarinense, a Chapecoense correu sérios riscos de ser rebaixada a segunda divisão do estadual mediante sua campanha bastante irregular, conseguindo assegurar a sua permanência apenas na última rodada da primeira fase.

Até mesmo por isso, em palavras ditas ao site oficial do clube, o zagueiro Joílson não escondeu que o elenco ficou, de certa forma, surpreso por conseguir não somente o objetivo traçado de se manter na elite do estadual como ainda "beliscar" uma vaga no mata-mata.

O jogador fez questão de acrescentar também que, mesmo diante do cenário, foi possível extrair pontos positivos da trajetória até aqui do Verdão do Oeste na temporada 2020:

- A gente não esperava classificar a equipe na última rodada da primeira fase. Quanto a defesa, nem tudo foi ruim. A gente teve um ponto positivo defensivamente, e quando falamos defensivamente não são só os zagueiros. A equipe é coletiva, a defesa começa lá no ataque. Então, foi um êxito ter toda a equipe marcando, isso ajudou a gente lá atrás a não tomar gols e ser uma das equipes menos vazadas do campeonato.

Outro ponto abordado pelo defensor foi a possibilidade de todos os atletas serem considerados como dentro da briga por uma vaga no 11 inicial diante do Avaí na próxima quarta-feira (8) às 21h30 (horário de Brasília). Elemento esse que já foi frisado constantemente para o plantel pelo técnico Umberto Louzer de acordo com Joílson: