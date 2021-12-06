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Joias são o que restam para 'extrair' do Flamengo diante do Santos no 'até logo' à torcida

Lázaro e Matheus França, as joias mais valiosas na base, estão relacionados e podem ser os principais atrativos do jogo desta segunda, o último do clube no Maracanã na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 05:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 05:55

Na temporada que está nos momentos derradeiros, o Flamengo se despedirá de sua torcida nesta segunda-feira, no Maracanã, em duelo contra o Santos, às 20h e válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há novas e antigas baixas, mas o grupo remendado, que não briga mais por nada, ainda possui suco para extrair: Lázaro e Matheus França, as joias mais valorizadas do clube e com boas chances de serem acionadas logo mais. Lázaro já tem bagagem nos profissionais, chegou a ficar no banco no último jogo (empate com o Sport), mas não atua desde o dia 13 de outubro, quando jogou por cerca de 15 minutos na vitória diante do Juventude. É provável que ganhe minutagem com Maurício Souza nos dois confrontos que restam.
> Tem mais molecada! Confira todos os relacionados do Fla
A sua multa, aliás, é a maior da história do clube: 100 milhões de euros. O contrato recém-renovado de Matheus, que veste a camisa 7 em homenagem ao ídolo Cristiano Ronaldo, foi o principal nome da vencedora equipe sub-17 do Fla - marcou 13 gols e deu nove assistências em 18 jogos. Além disso, boa parte da torcida tem feito barulho nas redes sociais para que seja utilizado em meio a uma série de desfalques na reta final da temporada.
Lázaro e Matheus França, juntos, somam 180 milhões de multa e um histórico de sucesso na Seleção Brasileira Sub-17 (o primeiro foi campeão do mundo e o segundo, do Sul-Americano).
> Veja a tabela do Brasileirão
E, mais valiosa do Flamengo, a dupla de joias pode aproveitar a moral com a torcida e o respaldo de Maurício Souza para dar um "recado" visando 2022 e ser a principal atração no decorrer do jogo de hoje, que, na prática, de nada vale, principalmente pelo fato de não ainda haver um direcionamento quanto ao novo técnico.
Crédito: MatheusFrançatemamultarescisóriamaiscaradahistóriadoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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