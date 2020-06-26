Joia do Santos admite desejo em jogar e afirma: 'Vou puxar a responsabilidade'

Crédito: (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Promovido aos profissionais do Santos o meia Ivonei afirma estar preparado para entrar em campo pelo clube. Para isso, o Menino da Vila, acredita que terá que chamar a responsabilidade para si, nos momentos em que receber as oportunidades.

– Eu pretendo jogar. Se o professor precisar eu tô à disposição e vou dar o meu melhor, vou puxar a responsabilidade, como puxe na base e tô preparado – disse o prata da casa à Santos TV.

– Meu treinador sempre falava que se eu quisesse chegar algum lugar eu teria que chamar a responsabilidade pra mim, mesmo se eu errasse em um lance eu teria que puxar de novo a responsabilidade. E eu guardei aquilo. E quando eu cheguei no Santos não foi diferente – completou.E MAIS:Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'Santos acumula R$ 16,5 milhões com juros e multas em sanções impostas pela FifaSasha não esconde ansiedade para volta dos treinos com bola no Santos: 'Saudade grande'Há 61 anos, Pelé provou por que a Inter de Milão queria tirá-lo do SantosEmprestado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáElenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologistaNatural de Rondonópolis/MT, o garoto chegou às categorias de base santista aos 11 anos, após ser observado por um olheiro em um campeonato juvenil, em Goiás. Passou por testes e permanece no Peixe até hoje. O seu principal momento de destaque com a camisa alvinegra foi em 2015, quando atuava pelo sub-13 e marcou um golaço de bicicleta contra o Corinthians, na decisão do Campeonato Paulista da categoria.

– O Renyer pegou a bola, ficou segurando na ponta, nosso lateral, Cadu, passou, E eu tinha começado a jogada lá no meio-campo. Aí fu pra área, já tava no final do jogo, aí o Cadu cruzou, e estava eu e o Kaio (Jorge) na mesma bola, a gente fez o mesmo movimento, mas como eu estava na frente dele peguei antes na bola. Depois dali que veio esse reconhecimento a mais – relembrou o fato.

Neste ano, Ivonei disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Peixe. Mas, no ano passado, já havia sido relacionado na vitória santista por 1 a 0 contra o Bahia, em Salvador, pela décima rodada do Brasileirão, com o técnico Jorge Sampaoli. Nesta temporada, já com Jesualdo Ferreira, foi integrado ao elenco principal, após um breve tempo no time B, sendo relacionado na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, pela rodada do Paulistão, último jogo do Alvinegro Praiano antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus.