Joia do Fluminense, Kayky fala sobre os primeiros jogos como profissional: 'É um momento único na minha vida'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Desde que subiu aos profissionais, o jovem Kayky tem brilhado com a camisa do Fluminense. E neste domingo voltou a marcar, dessa vez diante da Portuguesa-RJ, pela semifinal do Campeonato Carioca. Em entrevista ao programa "Seleção Sportv", a joia tricolor disse estar vivendo um momento único em sua carreira e o foco é total em conquistar títulos pelo clube antes de viajar e atuar com a camisa do Manchester City.

> Confira a tabela da Copa Libertadores – É um momento único na minha vida. Estou vivendo um momento que todos os garotos da minha idade sonham em viver. Tento separar as duas coisas, porque tenho que ter a cabeça no Fluminense primeiro, tenho a temporada inteira ainda, não posso pensar no futuro. Lógico que a gente fica imaginando, acompanhando, vendo os jogos da Champions, sonhando, se vendo, mas tenho que focar, tenho uma temporada muito importante, e se puder entrar para a história do Fluminense - analisou o jovem, de apenas 17 anos.

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No elenco tricolor existe uma mescla de jovens da base com jogadores experientes, algo que tem dado certo dentro e fora de campo. Ao ser questionado sobre a influência de atletas como Fred e Nenê, o jovem os tratou como ídolo e disse que ambos apoiam os meninos da base e dão tranquilidade para a sequência do trabalho.

– Importância grande demais. São os dois jogadores mais experientes do Fluminense. Você que está subindo agora, ter um jogador... Fred passou por muitos lugares importantes, jogador que jogou Copa do Mundo. O Nenê, que jogou lá fora, no PSG. Você chegar e eles darem credibilidade para você, "vai dentro, se errar, a gente está aqui para ter apoiar, faz o que você sempre fez, seja você". Receber isso de seus dois ídolos dá mais tranquilidade de fazer o que já fazia antes.

Por fim, Kayky comentou sobre a final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, que será realizada nos dois próximos finais de semana. Ele ressaltou a importância do clássico e que já teve essa experiência na base e espera sair com a vitória em sua primeira final como profissional.

– Na base ou no profissional, todo Fla-Flu é diferente. Já tive essa experiência na base, a gente sempre tenta ganhar e dar nossa força total. Já pude disputar meu primeiro Fla-Flu no profissional, sai com a vitória e espero sair com a vitória agora na final, se Deus quiser - destacou.