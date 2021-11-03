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Joia do Flamengo, Werton é convocado para a disputa de torneio com a Seleção sub-18

Atacante está no segundo ano de Sub-20 e já estreou pela equipe principal rubro-negra
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 18:32

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:32

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Convocado para vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-18, que irá disputar a Revelations Cup, o atacante Werton, do Flamengo, comemorou o feito e falou sobre a atual ótima fase com a camisa rubro-negra, em seu segundo de disputa atuando na categoria sub-20:- Estou muito feliz por mais uma convocação para Seleção Brasileira. Sinal que meu trabalho e dedicação ao Flamengo vem dando resultado. Sem palavras para descrever o momento. Muito feliz. Agora é continuar fazendo gols no Flamengo para conquistar os objetivos na temporada - resumiu.
Com 18 anos recém-completados, Werton já disputou 23 partidas na temporada e iniciou o processo de transição para a equipe profissional. Ele realizou a tão sonhada estreia em julho, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.
Em 2021, além do vice-campeonato estadual, Werton também integra o elenco que está nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo peça acionada com frequência na competição.
O atacante pertence a uma geração que é vista pela Seleção Brasileira com muito brio e, por isso, foi selecionada para a Revelations Cup, com o intuito de preparar os jogadores visando as competições de 2023.
> Fla joga na sexta! Veja e simule a tabela do Brasileirão
A Revelations Cup acontece neste mês de novembro, no México, e o Brasil irá enfrentar as seleções dos Estados Unidos e da Colômbia, além dos anfitriões, entre os dias 9 e 17 de novembro. Todos os jogos serão disputados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya FC.

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