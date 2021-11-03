Joia do Flamengo, Werton é convocado para a disputa de torneio com a Seleção sub-18

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Convocado para vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-18, que irá disputar a Revelations Cup, o atacante Werton, do Flamengo, comemorou o feito e falou sobre a atual ótima fase com a camisa rubro-negra, em seu segundo de disputa atuando na categoria sub-20:- Estou muito feliz por mais uma convocação para Seleção Brasileira. Sinal que meu trabalho e dedicação ao Flamengo vem dando resultado. Sem palavras para descrever o momento. Muito feliz. Agora é continuar fazendo gols no Flamengo para conquistar os objetivos na temporada - resumiu.

Com 18 anos recém-completados, Werton já disputou 23 partidas na temporada e iniciou o processo de transição para a equipe profissional. Ele realizou a tão sonhada estreia em julho, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2021, além do vice-campeonato estadual, Werton também integra o elenco que está nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo peça acionada com frequência na competição.

O atacante pertence a uma geração que é vista pela Seleção Brasileira com muito brio e, por isso, foi selecionada para a Revelations Cup, com o intuito de preparar os jogadores visando as competições de 2023.

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