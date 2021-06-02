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Joia do Flamengo comemora primeira convocação para Seleção Brasileira Sub-15: 'Sonho de criança'

Bill, meia de 15 anos, participará do período de treinamento preparatório para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:00

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Divulgação/C2 Sports
Atualmente com cinco atletas convocados para a Seleção Brasileira (principal e olímpica), o Flamengo também terá um representante na categoria sub-15 da Canarinho. Nesta terça-feira, o meia Bill, de apenas 15 anos, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para participar do período de treinamento preparatório para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre.
+ Anota aí! Veja datas e horários dos duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia pela Libertadores Essa será a primeira vez de Bill com a camisa da seleção. Uma das principais joias da base rubro-negra e visto com muita expectativa internamente, o jovem celebrou a convocação nas redes sociais.
- Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Agradecer também a minha família e todos envolvidos. Estou realizando um sonho de criança!
Natural de Volta Redonda, Bill chegou ao Flamengo aos 11 anos. Apesar da pouca idade, a técnica demonstrada desde cedo chamou a atenção do futebol internacional. Até proposta do PSV, da Holanda, a joia recebeu, mas preferiu seguir no Brasil e assinou o primeiro contrato com o Rubro-Negro em março deste ano.
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Na disputa da Copa Rio Sub-15, Bill vem sendo um dos principais destaques do Flamengo. Na estreia, ele marcou um gol na vitória diante do Volta Redonda por 5 a 0 e, neste último fim de semana, marcou três vezes diante da Portuguesa, na partida que terminou com goleada de 6 a 1.

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