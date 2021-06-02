Joia do Flamengo comemora primeira convocação para Seleção Brasileira Sub-15: 'Sonho de criança'

Crédito: Divulgação/C2 Sports

Atualmente com cinco atletas convocados para a Seleção Brasileira (principal e olímpica), o Flamengo também terá um representante na categoria sub-15 da Canarinho. Nesta terça-feira, o meia Bill, de apenas 15 anos, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para participar do período de treinamento preparatório para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre.

+ Anota aí! Veja datas e horários dos duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia pela Libertadores Essa será a primeira vez de Bill com a camisa da seleção. Uma das principais joias da base rubro-negra e visto com muita expectativa internamente, o jovem celebrou a convocação nas redes sociais.

- Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Agradecer também a minha família e todos envolvidos. Estou realizando um sonho de criança!

Natural de Volta Redonda, Bill chegou ao Flamengo aos 11 anos. Apesar da pouca idade, a técnica demonstrada desde cedo chamou a atenção do futebol internacional. Até proposta do PSV, da Holanda, a joia recebeu, mas preferiu seguir no Brasil e assinou o primeiro contrato com o Rubro-Negro em março deste ano.

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