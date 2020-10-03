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futebol

Jóia do Cruzeiro recusa ofertas de clubes dos Emirados Árabes

Caio Rosa, de 19 anos, é alvo do Al Shabab e do Al Shajah, que promete tentar fazer outra proposta pelo meia revelado pela Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 19:01

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 19:01

Crédito: Caio Rosa é considerado um dos atletas mais promissores da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O meia Caio Rosa, jovem revelação do Cruzeiro, de 19 anos, recusou duas propostas de clubes dos Emirados Árabes. Primeiro, do Al Shabab, que tentou levar por empréstimo o jogador e, em seguida, outra proposta, desta vez do Al Shajah. O Cruzeiro chegou a dar Ok para representantes do Al Shajah, que ofereceram 600 mil dólares (R$ 3,4 milhões) inicialmente, voltando à carga com nova oferta e aumento de salário para o jogador, que recusou. O Al Shajah não irá desistir de ter Caio Rosa e promete uma terceira oferta ao jogador com novo aumento de salário. Caio Rosa pode querer aproveitar que voltou ao grupo principal da Raposa, tendo chances de jogar, como aconteceu no duelo diante da Ponte Preta. Ele foi reintegrado ao elenco a pedido de Ney Franco. Se não fosse o recuo do jogador, o meia teria sido vendido, já que a Raposa aceitou os valores ofertados pelos árabes por 80% dos direitos do atleta. Caio foi sondado também pelo Palmeiras, que tentou também um empréstimo, por uma temporada, com possibilidade de aquisição em definitivo.

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