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Joia do Cruzeiro, Estevão Willian acerta com o Palmeiras

Com os 14 anos, o jogador carrega apelido de "Messinho". Seu registro já consta no Boletim Informativo Diário da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 09:30

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:30

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Palmeiras anunciou um reforço de peso em suas categorias de base. Visando o futuro da equipe, o clube contratou o meia-atacante Estevão Willian, o ‘’Messinho’’, ex-Cruzeiro.
Após completar 14 anos, em abril, o jogador atingiu a idade mínima para assinar um contrato de formação, um vínculo não profissional. Sem acerto com a Raposa, Estevão firmou em definitivo com o Verdão. O nome do jovem foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) desta quinta-feira (06).
Tido como uma das grande promessas do futebol brasileiro, o jovem assinou um contrato esportivo com a Nike quando tinha apenas dez anos, em 2018. Na ocasião, Messinho bateu o recorde do mais novo atleta a ser patrocinado pela empresa norte-americana.Chamando atenção pelos dribles desconcertantes, capacidade técnica acima da média e desenvolvimento maior do que seus companheiros da mesma idade, o meia deve integrar a categoria sub-15 no Palmeiras.
IMBRÓGLIOS:
Estevão foi pivô de duas polêmicas causadas por contratos assinados por dirigentes do Cruzeiro com empresários. Em duas ocasiões distintas, o clube possivelmente estaria concedendo uma parte dos direitos econômicos do jogador, o que é proibido pela FIFA.
Na investigação das irregularidades, o pai do atleta, Ivo Gonçalves, se tornou um dos réus do processo criminal que corre na Justiça de Minas Gerais. Ivo responde pelo crime de falsidade ideológica.

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