Joia do Cruzeiro, Estevão Willian acerta com o Palmeiras

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Palmeiras anunciou um reforço de peso em suas categorias de base. Visando o futuro da equipe, o clube contratou o meia-atacante Estevão Willian, o ‘’Messinho’’, ex-Cruzeiro.

Após completar 14 anos, em abril, o jogador atingiu a idade mínima para assinar um contrato de formação, um vínculo não profissional. Sem acerto com a Raposa, Estevão firmou em definitivo com o Verdão. O nome do jovem foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) desta quinta-feira (06).

Tido como uma das grande promessas do futebol brasileiro, o jovem assinou um contrato esportivo com a Nike quando tinha apenas dez anos, em 2018. Na ocasião, Messinho bateu o recorde do mais novo atleta a ser patrocinado pela empresa norte-americana.Chamando atenção pelos dribles desconcertantes, capacidade técnica acima da média e desenvolvimento maior do que seus companheiros da mesma idade, o meia deve integrar a categoria sub-15 no Palmeiras.

IMBRÓGLIOS:

Estevão foi pivô de duas polêmicas causadas por contratos assinados por dirigentes do Cruzeiro com empresários. Em duas ocasiões distintas, o clube possivelmente estaria concedendo uma parte dos direitos econômicos do jogador, o que é proibido pela FIFA.