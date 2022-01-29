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Joia do Botafogo, Giovanna Waksman responde elogio de John Textor: ‘Espero te conhecer’

Neste sábado, o comprador do Alvinegro elogiou a jogadora de 13 anos que atua nas categorias de base masculina do clube
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Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 17:33
O Botafogo divulgou um vídeo de Giovanna Waksman, jovem de 13 anos que atua nas categorias de base masculina do Alvinegro, agradecendo, em inglês, a mensagem de John Textor. O comprador da SAF do clube rasgou elogios à menina através de sua rede social na madrugada deste sábado.> Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores
- Oi, John! Obrigado pela linda mensagem. Espero te conhecer. Beijos! Tchau! - disse Giovanna.
John Textor tem sido bastante ativo nas redes sociais e interagindo com os torcedores alvinegros. O empresário norte-americano comentou os elogios na página do Botafogo e disse que os pés de Giovanna 'foram beijados por Deus'.
Como o Alvinegro não tem categorias de base femininas, Giovanna atua com os meninos. Ela, inclusive, é a camisa 10 do time sub-13 e marcou um golaço contra o Flamengo no ano passado. Ela também chegou a ser a melhor jogadora de um torneio sub-17 atuando emprestada pelo Internacional.
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Recentemente, Giovanna renovou o contrato com o Botafogo por mais uma temporada. Como ela ainda não tem idade para atuar nos torneios femininos, continuará jogando nas categorias inferiores com meninos, mas treina com a equipe comandada por Gláucio Carvalho sempre que puder.
Crédito: GiovannaWaksman,atletade13anosdoBotafogo(Foto:WandersonGomes

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