Joia do Botafogo, Giovanna Waksman responde elogio de John Textor: ‘Espero te conhecer’

O Botafogo divulgou um vídeo de Giovanna Waksman, jovem de 13 anos que atua nas categorias de base masculina do Alvinegro, agradecendo, em inglês, a mensagem de John Textor. O comprador da SAF do clube rasgou elogios à menina através de sua rede social na madrugada deste sábado.> Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores

- Oi, John! Obrigado pela linda mensagem. Espero te conhecer. Beijos! Tchau! - disse Giovanna.

John Textor tem sido bastante ativo nas redes sociais e interagindo com os torcedores alvinegros. O empresário norte-americano comentou os elogios na página do Botafogo e disse que os pés de Giovanna 'foram beijados por Deus'.

Como o Alvinegro não tem categorias de base femininas, Giovanna atua com os meninos. Ela, inclusive, é a camisa 10 do time sub-13 e marcou um golaço contra o Flamengo no ano passado. Ela também chegou a ser a melhor jogadora de um torneio sub-17 atuando emprestada pelo Internacional.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Recentemente, Giovanna renovou o contrato com o Botafogo por mais uma temporada. Como ela ainda não tem idade para atuar nos torneios femininos, continuará jogando nas categorias inferiores com meninos, mas treina com a equipe comandada por Gláucio Carvalho sempre que puder.