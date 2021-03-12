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Joia de 15 anos assina o primeiro contrato com o Flamengo: 'Quero fazer história aqui'

Meia, Bill era monitorado pelo PSV, antes de assinar um vínculo de formação com o Fla...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:52
Crédito: Reprodução / Instagram
Tido como um dos maiores talentos em sua idade, Fábio Ribeiro, conhecido como "Bill", assinou o seu primeiro contrato de formação, após meses em negociação com o Flamengo, nesta sexta-feira. Ele tem 15 anos de idade. Natural de Volta Redonda (no Sul Fluminense), Bill tinha proposta do futebol holandês, mais precisamente o PSV, onde teria um projeto semelhante ao que foi feito com Romário e Ronaldo na década de 90, além de ser monitorado por outros grandes clubes brasileiros.
- Tínhamos um projeto semelhante ao que foi feito com o Romário e Ronaldo na Holanda, mas em momento algum eu me vi fora do Flamengo. Graças a Deus, à minha família, ao clube e ao meu empresário, vou poder realizar meu sonho de criança que é assinar meu primeiro contrato com o Flamengo - disse Bill, emendando:
- Eu amo esse clube e essa torcida é de arrepiar. Quero crescer e fazer história aqui.
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Bill é meia de origem. O Flamengo, ciente do potencial do garoto desde sua chegada a base com apenas 11 anos, passou meses nas tratativas para negociar junto à família e aos representantes do atleta, um vínculo contratual.

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